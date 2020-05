Læserne løste mysteriet

Mysteriet om det gamle fund i Skælskør er løst ved læsernes hjælp.

Slagelse - 14. maj 2020

Er der en arkivar til stede? spurgte vi tirsdag.

Og heldigvis var der både en arkivar og en bibliotekar blandt læserne, som kom redaktionen og Skælskør Skole til undsætning.

Under ombygningen af forhuset på Skælskør Skole har servicemedarbejder Bjarne Hansen fundet en række gamle udgivelser fra 1890'erne. Blandt fundene var flere eksemplarer af »Folkeskolen«, og det skabte forundring på Skælskør Skole, som spurgte, om Sjællandske og Sn.dk kunne hjælpe med at løse mysteriet.

»Folkeskolen« er i dag navnet på Danmarks Lærerforenings fagblad. Men det navn har det kun haft siden 1906, og de udgivelser, som Bjarne Hansen har fundet, er fra 1893.

Bibliotekar Sanne Rasmussen skriver, at der fra 1892 til 1894 udkom et magasin med titlen »Folkeskolen. I 1892/93 med undertitlen »Ugeblad for skolespørgsmål og pædagogik« og i 21893/94 med undertitlen »Ugeblad for pædagogik og skolen«.

- Det ser ud til at være det samme blad, der bare har ændret undertitel og som kun har levet i få år 1892-1894. Danmarks Lærerforening står ikke til at være involveret i udgivelsen, så der er tale om et helt andet blad, der bare hedder det samme som det senere »Folkeskolen«, skriver Sanne Rasmussen.

Forskel i undertitler Og Magnus Puck fra Slagelse Arkiverne uddyber.

- Fra 1892 til 1894 eksisterede bladet »Folkeskolen« som en slags arvtager fra et andet privat ugeblad »Skoletidende«, som eksisterede 1872-92. Kendetegnende for begge blade var, at deres læsere var abonnenter, som i mange tilfælde var medlemmer af Danmarks Lærerforening, som blev skabt i 1874, men ikke var fagblad for foreningen. Fra 1894 nedlagdes det private blad »Folkeskolen« - som der er fundet to eksemplarer af her - og redaktionen producerede i stedet et reelt fagblad for Danmarks Lærerforening, som fra 1906 fik navnet »Folkeskolen«, fortæller Magnus Puck.

Broget forhistorie Kigger man på forhistorien, så begyndte bladet »Skoletidende« allerede at udkomme i 1872. Lærer Peter Andersen Holm var blandt medstifterne af Danmarks Lærerforening i 1874, men allerede to år tidligere var han begyndt at udgive bladet »Skoletidende«.

Først i 1883 begyndte Danmarks Lærerforening selv at udgive et medlemsblad. Men i en skrabet version, hvor blandt andet debat fortsat var henvist til »Skoletidende«.

I 1892 lukkede Peter Andersen Holm »Skoletidende«, men det fik H.J. Christiansen fra København til i stedet at udgive »Folkeskolen, som altså udkom med to forskellige undertitler. Det skiftede undertitel, da Peter Andersen Holm efter det første år blev hentet ind på redaktionen.

I 1894 overtog redaktionen af »Folkeskolen« ansvaret for at udgive Danmarks Lærerforenings fagblad, og samtidig ophørte »Folkeskolen« med at udkomme.

Siden 1906 er fagbladet udkommet under navnet »Folkeskolen«. I de første år med lærer N.P.L. Kjærgaard fra Korsør som redaktør.