Læs eller genlæs: Førtidspensionist: Jeg løber 100 halvmaraton på 90 dage

49-årige Kitt Krogh og mor til fire løber over 2100 kilometer på 90 dage, fordi det er sjovt, og fordi hun har fundet noget, hun kan og er god til.

Slagelse - 27. september 2020 kl. 00:39 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Denne artikel blev udgivet som plusartikel 25. august. Nu har du mulighed for at læse eller genlæse den. Det smitter. Både smil og energi, når man møder 49-årige Kitt Krogh på den velplejede og flotte Salthøjgård på Mærskvejen »langt ude på landet« ved Forlev mellem Vemmelev og Korsør.

Gården bliver omdrejningspunktet for et usædvanligt løbeprojekt.

- Jeg har ikke kunnet finde andre, der har gjort det, men det er også lige meget. Jeg gør det, fordi det er sjovt, fordi jeg kan, og så er det jo altså kun 100 gange, jeg skal ud på en »lille løbetur« på de 90 dage, siger Kitt Krogh med stort smil og en ukuelig optimisme. Fra den 31. august vil hun på de efterfølgende 90 dage gennemfører 100 halvmaraton. De 99 angiveligt med start og mål fra og på hjemadressen, mens løb nummer 100 finder sted den 28. november ved Sportiganløbet i Slagelse. Når hun løber i mål, har de over 2100 kilometer de seneste 90 dage slidt fem par løbesko op.

Alvorligt syg Kitt Krogh er førtidspensionist, og hun kan godt forstå, hvis nogen tænker, at det lyder mærkeligt, at hun ikke kan arbejde, når hun kan løbe så langt.

- Jeg kæmpede meget længe for at undgå at komme på førtidspension, efter jeg havde været alvorligt syg af meningitis. Sygdommen gik jeg med længe, inden den blev opdaget, så den havde angrebet størstedelen af min hjerne. Jeg var på et tidspunkt lam i den ene side, men jeg synes, at jeg var alt for ung til at skulle på pension, selv om jeg fik at vide, at skaderne i min hjerne aldrig ville forsvinde helt, siger Kitt Krogh.

Det »sorteste« hul - Længe fik jeg hele tiden at vide alt det, jeg ikke kunne, hvorfor førtidspension var eneste mulighed. Jeg røg ned i det »sorteste« hul. Det var virkelig hårdt at skulle acceptere, da jeg fik førtidspension for snart ni år siden. Min koncentrationsevne er i dag nedsat med 40 procent, ligesom jeg til tider kan tale vrøvlende og snuble over ordene som følge af skaderne i hjernen. Kitt Krogh søgte via psykologhjælp at komme på fode igen, men det var først, da hun for et par år siden kom til en fysioterapeut, der ikke fortalte hende alt det, hun ikke kunne, men i stedet spurgte, hvad hun kunne tænke sig. Da tog hendes liv en markant drejning til det bedre.

Jeg vil løbe Hun svarede, at hun gerne ville begynde at løbe.

- Så er det, vi gør, lød svaret.

Og siden er det at løbe blevet Kitt Kroghs vej tilbage til et liv med glæde og overskud, fordi hun har fundet noget, hun kan og er god til. Over 150 halve maraton er allerede gennemført de seneste 15 måneder, mens to hele også er løbet - dog ikke med succes.

Jeg brænder sammen - Jeg kan ikke overskue et helt maraton. Jeg brænder så at sige sammen allerede ved 17 kilometer, så det giver ikke et godt løb. Det er min nedsatte koncentrationsevne, der spiller ind. Du kan ikke lægge tre kilo gulerødder foran mig og sige, at jeg skal skrælle dem. Det får jeg aldrig gjort, for jeg kan ikke overskue det, siger Kitt Krogh.

Det skøreste Da hun fortalte sin fysioterapeut om de 100 halvmaraton på 90 dage, lød det omgående, at hun var det skøreste menneske, han kendte.

- Men han vendte tilbage og fortalte, at han og klinikken godt ville være med i projektet. Så de hjælper med kostplaner og tjekker min fysik undervejs. Det er jeg bare så glad for, siger Kitt Krogh. Hun regner ikke med, at hendes 65 kilo fordelt på 167 centimeter bliver færre trods de mange kilometer i løbesko på 90 dage.

- Hvad er så dit næste løbeprojekt?

- Der er ikke noget, for jeg skal være mormor for første gang til december, siger Kitt Krogh, hvis fire børn er 28, 25, 14 og 11 år.