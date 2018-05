Der skal gøres en indsats for at bryde den negative udvikling, som gør, at 15 procent af de 15-årige ikke kan læse og 13,6 procent ikke kan regne godt nok til at klare sig på en ungdomsuddannelse. Foto: Photographer Julie Helquist

Læringscafé hjælper børn i Slagelse

Slagelse - 14. maj 2018 kl. 06:01 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læringscaféer i Slagelse giver børn en unik mulighed for at forbedre sig og udvikle deres arbejde i skolen.

Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom har netop indgået et partnerskab i perioden 2018-2021, som skal bidrage til, at flere unge får forbedret deres skrive- og læsefærdigheder.

Parterne vil sammen gøre en indsats for at bryde den negative udvikling, som gør, at 15 procent af de 15-årige ikke kan læse og 13,6 procent ikke kan regne godt nok til at klare sig på en ungdomsuddannelse.

- I et samfund som det danske kan vi ikke være bekendt at svigte disse børns og unges ret til en uddannelse, der kan bringe dem godt videre i livet, siger Generalsekretær i Red Barnet Ungdom, Camilla Burgwald.

Frivillige lektiehjælpere spiller en særlig rolle i at støtte op om udsatte børns læring. Børnenes vanskeligheder bunder ofte i mangel på både faglige, personlige og sociale ressourcer.

Her kan unge frivillige lektiehjælpere supplere lærere og pædagogers arbejde ved at tilbyde læring på alternative måder samt tid, nærvær og møder i øjenhøjde.

De unge engagerede frivillige har været med til at hjælpe elever med at overvinde forskellige faglige udfordringer.

Det er ikke kun i dansk og matematik, at børnene har rykket sig. Det er i ligeså høj grad på det personlige plan, hvor de frivillige kan mærke, at der er sket en stor forskel.

De forskellige børn, der deltager i læringscaféen, har fået et øget selvværd, og er gennem forskellige succesoplevelser blevet mere motiverede for at gå i skole.

Denice Sommer-Thisted, der er frivillig projektleder for læringscaféen på Antvorskovskolen i Slagelse, glæder sig over den mærkbare forskel som Læringcaféen har gjort for børnene.

- Jeg læser til folkeskolelærer, så det har været fedt at praktisk erfaring. Det har været en fornøjelse, at se hvordan de forskellige elever kan rykke sig fagligt og socialt på kort tid. En af de bedste oplevelser skete her for nylig, da der kom en elev ind, der ikke rigtig havde lyst til at være der. Han endte dog med at blive der, og fik hjælp med sine matematik lektier, fortæller Denice Sommer-Thisted og fortsætter.

- Da dagen var slut havde han lavet alle sine lektier og fået sig en rigtig aha-oplevelse. Han fortalte at han meget gerne ville komme næste gang, og spurgte om han måtte tage en af sine venner med. Det sådan nogle oplevelser der gør, at jeg glæder mig til at arbejde som folkeskolelærer, afslutter Denice Sommer-Thisted.

De unge frivillige klædes af Red Barnet Ungdom på til opgaven gennem en stærk og fleksible organisering, samt løbende uddannelse og kompetenceudvikling.

Den frivillige indsats koordineres tæt med lærere og pædagoger, således at barnets behov altid er i centrum. Programleder for Læringsindsatsen i Red Barnet Ungdom, Lotte Juul Mikkelsen, er imponeret over de frivilliges indsats, der har været med til at gøre en stor forskel for projektet.

- De frivilliges engagement og store interesse i at være sammen med børnene gør alverden til forskel. Børnene bliver mødt med en oprigtig interesse og en smittende glæde og engagement, hvilket gør læringscaféen til et rart sted at være. Det giver børnene et andet syn på læring og lektier, som er med til at styrke børnenes faglige selvtillid og ofte også deres trivsel i skolen generelt.