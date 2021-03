Se billedserie Karoline og Josefine Bilenberg fra 5. klasse på Flakkebjerg Skole har fået overrakt deres goodie-bag af deres lærere Jasmina Mahmutovic Eminovic og Jacob Egeskov. Privatfoto

Lærerne var uden for døren

Slagelse - 01. marts 2021

Efter at det stod klart, at skoleeleverne fra 5. klasse og opefter nok tidligst får at vende tilbage til skolerne efter påske, tog fire lærere på Flakkebjerg Skole ved Slagelse sagen i egen hånd.

Ligesom eleverne havde de håbet, at den delvise genåbning af samfundet også ville omfatte dem, så noget skulle der ske.

Lærerne allierede sig med Dagli'Brugsen i Flakkebjerg, som var med på at sponsorere en goodie-bag til hver elev, hvorefter lærerne kunne køre ud med gaver suppleret med en hilsen fra skolen.

Hjemsendelsen af eleverne har varet siden begyndelsen af december, og det er dermed snart tre måneder siden, at langt de fleste elever har set hinanden. Det udfordrer trivslen hos den enkelte ganske alvorligt.

Udbringningen foregik i løbet af de første lektioner, og det var nogle ret overraskede elever, der åbnede døren og fandt deres lærere stå udenfor. Med den digitale undervisning og arbejdet på digitale platforme er det næsten muligt at være to steder på én gang. Derfor anede ingen elever uråd over, at deres lærere pludselig kunne stå uden for døren, samtidig med at undervisningen foregik på den digitale platform.

Nu glæder alle sig til at kunne mødes igen under normale former på skolen.