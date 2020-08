Jacob Seersholm fra Flakkebjerg Skole vil fremadrettet fungere som formand for Slagelse Lærerkreds. Pladsen stjal han for næsen af tidligere næstformand, Lisbet Rasmussen. Privatfoto.

Lærerkreds får ny formand efter 18 år: Vandt med få stemmer

En meget tæt afstemning udpegede torsdag Jacob Seersholm fra Flakkebjerg Skole som ny formand for Slagelse Lærerkreds. Per Toft Haugaard forlader posten efter 18 år. Modkandidat trækker sig helt fra bestyrelsen.

Slagelse - 25. august 2020 kl. 10:09 Af Fleur Sativa

Det skulle oprindeligt være besluttet helt tilbage i marts. Men på grund af coronavirus blev en ny formand for Slagelse Lærerkreds først udpeget torsdag.

Det skete under en ordinær generalforsamling, hvor en »meget tæt afstemning« afgjorde, at lærer og medarbejderrepræsentant Jacob Seersholm fra Flakkebjerg Skole fremadrettet indtager formandsposten.

Pladsen tager han fra Per Toft Haugaard, som i 18 år har fungeret som formand for Slagelse Lærerkreds. Men som allerede i starten af året annoncerede, at han ønskede at træde tilbage.

- Allerede da jeg blev genvalgt i 2018, besluttede jeg mig for, at det skulle være min sidste periode, har Per Toft Haugaard tidligere forklaret til Sjællandske.

Vandt med tre stemmer Slagelse Lærerkreds er den lokale afdeling (kreds 54, red.) af Danmarks Lærerforening. Kredsen organiserer undervisere i folkeskolen, specialundervisere for voksne samt formidler emner i ernæring og sundhed.

Siden maj har næstformand Lisbet Rasmussen været tiltrådt som konstitueret formand for kredsen, mens den nu tiltrådte - og officielle - formand Jacob Seersholm har fungeret som konstitueret næstformand.

"Nu har jeg været næstformand i lang tid og valgte derfor at stille op til formandsposten. Og det gik så ikke."

- Lisbet Rasmussen, lærer på Vemmelev Skole - Lisbet Rasmussen, lærer på Vemmelev Skole Lisbet Rasmussen stillede i denne omgang selv op til formandsposten, men tabte med 43 stemmer mod 46 stemmer til Jacob Seersholm. Til generalforsamlingen meddelte også hun derfor, at hun ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen.

- Nu har jeg været næstformand i lang tid og valgte derfor at stille op til formandsposten. Og det gik så ikke, fortæller Lisbet Ramussen, der så det som en »alt eller intet«-situation.

Lisbet Rasmussen vil derfor helt trække sig fra kredsen og fremadrettet vende tilbage som fuldtidsansat lærer på Vemmelev Skole.

Afventer ny arbejdstidsaftale Generalforsamlingen udtrykte således stor tak for arbejdet med stående bifald til både Lisbet Rasmussen og Per Toft Haugaard, der har været kredsmedlemmer i henholdsvis 18 og 30 år.

På grund af coronavirus og restriktioner for at inddæmme smittespredning afholdtes arrangementet i Slagelse Musikhus, hvor tidligere generalforsamlinger for Slagelse Lærerkreds traditionelt har været afholdt på en af kommunens skoler.

Ifølge en udsendt pressemeddelelse skal den nyvalgte kredsstyrelse »nu i arbejdstøjet og søge samarbejde og indflydelse med alle interessenter i folkeskolen i Slagelse Kommune«:

- Ikke mindst afventes med spænding afstemningen om en ny arbejdstidsaftale. Udfaldet af denne aftale - uanset om den vedtages eller forkastes - vil have stor betydning for kredsens arbejde i fremtiden, skriver den nytiltrådte formand, Jacob Seersholm, på vegne af Slagelse Lærerkreds.

Hvem fra bestyrelsen der overtager posten som kredsens næstformand besluttes senere på året under et såkaldt »døgnstyrelsesmøde«.

FAKTA Til bestyrelsen for Slagelse Lærerkreds er valgt:

Jacob Seersholm fra Flakkebjerg Skole (formand)

Stine Leschly Schultz fra Skælskør Skole

Klaus Kiaulen fra Marievangsskolen

Martin Siggaard Bengtsen fra Broskolen

Silvija K. Andersen fra Storbæltskolen

Susanne Vogtmann Lund fra Stillinge Skole.



Endvidere er Nils Randløv fra Slagelse Heldagsskole og Camilla Lund Oxenbøl fra Søndermarksskolen valgt som suppleanter.





Alle valgte til kredsstyrelsen er valgt for perioden frem til 1. april 2022.





