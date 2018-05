Per Toft Haugaard, Formand for Slagelse Lærerkreds, skal nu mødes med tillidsrepræsentanterne. Arkivfoto

Lærerformand går fordomsfrit til opgaven

Slagelse - 01. maj 2018 kl. 08:30 Af Niklas Asp Nielsen

Fredag den 27. april trådte Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ud af forligsinstitutionen og meddelte, at der var landet en aftale om en ny overenskomst for lærere og andre ansatte i kommunerne.

En aftale, der blandt andet indeholder en lønramme på 8,1 procent - men ingen ny arbejdstidsaftale, som ellers har været den helt store knast.

Den blev forsøgt høvlet af, men efter flere måneders forhandlinger, landede parterne i stedet på en aftale om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode, som vil blive ledet af en undersøgelseskommission med en formand, der vil blive udpeget af parterne.

Den nye aftale har fået en blandet modtagelse blandt lærerne, og det er fløjet rundt med diverse tillægsord i medierne efter fredag.

Formand for Slagelse Lærerkreds, Per Toft Haugaard, melder også om en lunken modtagelse af den nye aftale, men vil nu gå til tingene med et åbent sind.

- Vi har indkaldt tillidsrepræsentanterne, og vi vil nu gå fordomsfrit til opgaven, og så vil vi høre, hvad de siger til det, der er blevet forhandlet frem til, og hvordan den nye aftale bliver modtaget på skolerne, fortæller Per Toft Haugaard.

Og der kan ikke være tvivl om, at forliget har været et af de helt store samtaleemner på lærerværelset.

- Lov 409 tilbage fra lockouten i 2013 sidder forståeligt stadig i lærerne, lyder det fra Per Toft Haugaard.

Lærerne i den offentlige sektor får, som den eneste faggruppe heri, reguleret deres arbejdstid efter lov 409 - til stor frustration for mange lærere, da det lyder, at lov 409 blandt andet går ud over lærernes forberedelsestid.

Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, tager fra onsdag på »turné« hos tillidsrepræsentanter over hele Danmark for at overbevise lærerne om, at de skal stemme »ja« til det nye forlig.

Og det ser man ifølge Per Toft Haugaard frem til.

- Nu vil vi jo gerne høre om forløbet fra hestens egen mund, og så vil vi på baggrund af det drøfte tingene i kredsen, før vi melder noget ud, så først der vil der være en anbefaling fra Slagelse lærerkreds, siger Per Haugaard.