Lærerkredsformand Per Toft Haugaard (til højre) fik sig en snak med borgmester John Dyrby Paulsen ved 1. maj arrangementet i Anlægget, og borgmesteren kan snart vente en henvendelse fra lærernes organisation om lokal arbejdstidsaftale.

Lærere vil have gang i lokal arbejdstidsaftale

03. maj 2018 Af Arne Svendsen

Det blev ikke til nogen ny arbejdstidsaftale for lærerne ved den netop overståede overenskomst-fornyelse, men »kun« en aftale om, at spørgsmålet om arbejdstider skal bearbejdes i en kommission.

Men formanden for Slagelse Lærerkreds, Per Toft Haugaard, mener alligevel, at der ret hurtigt skal ske ændringer på området i Slagelse Kommune.

I forbindelse med 1. maj arrangementet i Anlægget havde han en snak med borgmester John Dyrby Paulsen (S).

- Kommunen har jo sagt, at man vil vente med at snakke lokal arbejdstidsaftale til efter overenskomsten var i hus, men nu da det ser ud til, at den vil gå igennem, vil jeg straks henvende mig og bede om, at vi tager sagen op, siger Per Toft Haugaard.

Lærerkredsformanden har holdt møde med de lokale tillidsrepræsentanter om det opnåede resultat fra Forligsinstitutionen.

- Der er jo da delte opfattelser. Flere er selvfølgelig utilfredse med, at det ikke lykkedes at få en ny arbejdstidsaftale, men som jeg ser det, er den fremherskende mening blandt tillidsrepræsentanterne, at det man nåede var det bedst opnåelige i situationen. Da alternativet jo var en konflikt og et nyt lovindgreb, som næppe ville falde ud til vores fordel, siger Per Toft Haugaard.

Han oplyser, at de lokale tillidsrepræsentanter skal til møde fredag ved middagstid i Køge, hvor formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, vil komme og forelægge resultatet og argumentere for et ja til aftalen.

Per Toft Haugaard ser da også muligheder i aftalen, også på kort sigt, selv om hovedsigtet er, at det man når frem i kommissionen, skal kunne bruges som grundlag for forhandlingerne ved næste overenskomstfornyelse om tre år.

- Såvidt jeg er orienteret, er der allerede enighed om mellem KL og Danmarks Lærerforening, hvem der skal lede kommissionen. Og der vil efterhånden som arbejdet i kommissionen skrider frem være mulighed for at bruge det man finder frem til. Så man kan rette op på ting, som man finder ud af fungerer uhensigtsmæssigt, siger Per Toft Haugaard.