Formand for Slagelse Lærerkreds Jacob Seersholm mener, at 45 minutters undervisning kræver 22,5 minutters forberedelsestid. Kommunens skoleledere vil dog i gennemsnit kun give 12 minutter.

Lærere på kant med kommune omkring arbejdstid

Lærere ærgrer sig i udtalelse efter generalforsamling over, at kommunen har afbrudt forhandling om lokal arbejdstidsaftale. Kredsformand siger, at skoleledere ikke følger ånden i aftale indgået med lærerforeningen på landsplan.

Slagelse - 26. marts 2021 kl. 08:26 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Det er slet ikke nok med i gennemsnit 12 minutters forberedelse pr. lektion for lærerne i Slagelse Kommune. Det mener Jacob Seersholm, formand for Slagelse Lærerkreds. Spørgsmålet om forberedelse fyldte en del på den virtuelle generalforsamling i lærerkredsen onsdag. I en udtalelse efter generalforsamlingen hedder det, at »det er forsamlingens bekymring, at man i Slagelse kun prioriterer ca. 12 minutters individuel forberedelse og efterbehandling af 45 minutters undervisning på langt de fleste af kommunens folkeskoler.« Videre står der at læse i udtalelsen, der er sendt til blandt andre borgmester John Dyrby Paulsen (S), udvalgsformand Helle Blak, skolechef Dorthe Christiansen og formand for skolelederforeningen Søren Ranthe, at det var med stor ærgrelse, at lærerne måtte konstatere, at den kommunale arbejdsgiver afbrød forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale tilbage i februar.

