Henrik Hallig, skoleleder på Søndermarksskolen, har bedt flere medarbejdere om at blive testet. Alle test er indtil videre negative.

Lærere og elever testet efter corona-konstatering

Skoleleder opfordrede i sidste uge en række medarbejdere til at blive testet, efter en lærerkollega fik konstateret covid-19. Mandag middag var 10 af 11 vendt tilbage med et svar. Ingen er smittet.

Slagelse - 28. april 2020 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte bekymring, da en kvindelig lærer på Søndermarksskolen i Slagelse i torsdags fik konstateret coronavirus.

Dagen før følte hun sig sløj på vej til arbejde, og efter en drøftelse med en afdelingsleder tog hun ud for at blive testet. En kollega blev desuden hjemme, men kunne ligeledes berette om symptomer.

I kølvandet på konstateringen informerede skoleleder Henrik Hallig såvel ansatte som muligt utrygge forældre, så vidt det var muligt. Torsdag med informationen om, at en lærer var smittet, og dagen efter med oplysningen om, at der var tale om en person, der siden genåbningen efter påske særligt har haft kontakt til klasserne 5.c og 3.a.

Samtidig anbefalede han flere medarbejdere, der havde været i tættest kontakt med den pågældende lærer, at blive testet.

- For en sikkerheds skyld, siger Henrik Hallig, der indrømmer, at han kortvarigt frygtede scenariet, at flere lærere og måske børn skulle være blevet smittet.

Hverken børn eller voksne Ni af de 11 pågældende medarbejdere er hen over weekenden vendt tilbage med et for skolen - og dem selv - positivt svar. En tiende meldte sig på banen mandag.

Alle test er negative. - Så der er ingen røde alarmklokker, der bimler herude, siger Henrik Hallig, der glæder sig dels over resultaterne, dels over det faktum, at lærerne har ladet sig teste.

- Det er selvfølgelig positivt, at vi ikke ser et billede af flere smittede, siger Henrik Hallig, der i samme åndedrag forklarer, at der da er sygemeldinger på skolen. Som altid.

- Og man kan sige, at vi har forlænget dem, vi havde. Alle bliver selvfølgelig hjemme, indtil de er helt friske, hvilket de også skal, men der er ikke tale om et højere antal, end vi havde før corona, lyder det fra skolelederen, der også har fået oplyst, at flere forældre har fået deres børn testet.

- Det drejer sig om fem tilfælde, og alle test er negative, oplyser han.

Tager alle forholdsregler Ifølge skolelederen skal der ikke herske nogen tvivl om, at man tager sagen alvorligt, og at fokus på retningslinjerne udstukket af sundhedsmyndighederne vejer tungt i øjeblikket.

Henrik Hallig forklarer således, at skolen nøje følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der skal sikre, at der er den nødvendige afstand mellem eleverne.

Derfor har man blandt andet også opdelt hvert klasselokale i to, sat to voksne i hver klasse og lavet faste skemaer for håndvask og afspritning. Samtidig er også udearealerne inddelt på en måde, der skal begrænse kontakten mellem eleverne.

Ligeledes har han bedt ansatte i risikogruppen blive hjemme. Det kan være personer, der får en speciel form for medicin eller noget lignende.

Det gælder også gravide, som menes at være i risikozonen.

Af kærlighed til jobbet, som skolelederen forklarer det, er en enkelt gravid medarbejder dog ganske aktiv på skolen.

- Det er op til de enkelte medarbejdere at vurdere med deres egen læge. Vi har at gøre med mennesker, der brænder for deres arbejde, og vi har en medarbejder, der sammen med sin læge anser det som forsvarligt at møde på arbejde, siger Henrik Hallig, der forventer at høre fra den sidste af de 11 snarest.

