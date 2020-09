De hjemsendte elever og lærere fra Forlev Friskole kan møde igen i morgen onsdag den 9. september, hvis de er uden symptomer eller er testet negative. Eleverne fra tre klasser på Lille Egede Friskole må først komme tilbage på mandag, hvis de er testet negativt. Foto: Scanpix Foto: Rasmus Schaal Linneberg/Niels Christian Vilmann/Ritzau S

Lærere og elever på to friskoler er smittet med corona

En lærer på Forlev Friskole og en på Lille Egede Friskole testet positiv for corona. Også to elever er smittet. I alt seks klasser er sendt hjem på de to skoler. Flere lærere føler sig sløje.

Slagelse - 08. september 2020

Coronasmitten stiger. Lokalt er i sær Lille Egede Friskole og Forlev Friskole ved Korsør ramt. I weekenden blev en lærer på begge friskoler testet positiv for cowid 19. På Lille Ege Friskole er også to elever testet positive.

- Vi har sendt 1. 2. og 6. klasse hjem med besked om, at de skal lade børnene teste. De kan møde igen næste mandag, hvis deres test er negativ. Den smittede lærer vurderer vi, har haft tæt kontakt med elever i de tre klasser, hvor der også er to elever, der er testet positiv med corona, siger Lars Jacobsen til Sjællandske mandag eftermiddag. Han er skoleleder på Lille Egede Friskole, som også personalemæssigt er ramt hårdt.

Flere føler sig sløje - Vi har omkring små 20 af vores lærere og personale, der føler sig sløje eller har været tæt på den smittede. De er derfor taget hjem for at lade sig teste. Vi er derfor ramt forholdsvis hårdt af personalemangel, indtil testresultaterne foreligger, siger Lars Jacobsen. Han finder det sandsynligt, at de to elever er smittet af den lærer, der er testet positivt.

- Vi har handlet så hurtigt, vi kunne. Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ligesom vi får støtte fra Slagelse Kommune, siger Lars Jacobsen.

Elev går i KUK Den ene af de to smittede elever fra Lille Egede Friskole går i Korsør Junior og Ungdomsklub KUK i Jens Baggesensgade. Her oplyser leder Bodil Jakobsen, at fire forældre har fået besked om, at holde deres børn hjemme og få dem testet, fordi de har været sammen med den smittede elev fra Lille Egede Friskole.

- Vi er klar over, at det er en belastning for forældrene, da der er ventetid på testning, siger Bodil Jakobsen med tilføjelsen om, at der vaskes, sprittes og holdes skarpt øje med symptomer blandt børnene i KUK, der benyttes af elever fra fire forskellige skoler.

Smittet privat Også på Forlev Friskole mødte færre elever og lærere ind mandag morgen, fordi en kvindelig lærer i lørdags blev testet positiv for cowid 19.

- 1. klasse, 6. og 7. klasse er sendt hjem, fordi de har været i nærkontakt med den pågældende lærer, inden hun sygemeldte sig og blev hjemme i fredags. Hertil er tre kolleger inklusiv mig selv blevet hjemme, fordi vi vurderer, at have været i »frontal kontakt på under en meters afstand i ca. 15 minutter eller længere«, som er Sundhedsstyrelsens definition på nærkontakt, siger Niels Chr. Buch til Sjællandsle. Han er skoleleder på Forlev Friskole.

Sikker på smittekilde Ifølge Niels Chr. Buch er den corona-positive lærer så godt som sikker på, hvor hun er blevet smittet.

- Hun var tirsdag i sidste uge sammen i et privat selskab, hvor det efterfølgende viste sig, at en var smittet med corona. Om torsdagen fik hun det tiltagende dårligt og gik hjem fra skolen og sygemeldte sig og lod sig teste, siger Niels Chr. Buch.

Han har også selv ladet sig teste, men havde mandag endnu ikke fået svar. Han opfordrer i en udsendt meddelelse til forældre til de hjemsendte elever, at de lader deres børn teste, men det er ikke et krav.

- Eleverne i de hjemsendte klasser kan møde på skolen igen onsdag den 9. september, hvis de er uden symptomer eller er testet negativt, siger Niels Chr. Buch.

Han vurderer, at ingen andre på skolen eller i den tilhørende børnehave har været i særlig risiko for smitte som følge af den corona-positive lærer.

Nok ikke eneste gang Skolelederen noterer samtidig, at det nok ikke bliver den eneste gang, at dele af skolen må sendes hjem som følge af coronasmitte.

- Smitten er i stigning, så jeg tror ikke, at det her bliver den eneste gang, at hverken vi eller andre skoler må sende elever og lærere hjem, siger Niels Chr. Buch.