Tre klasser og flere lærere er sendt hjem, fordi en lærer på Forlev Friskole er testet positiv for cowid 19. Foto: Helge Wedel

Lærer corona-smittet: Tre klasser og kolleger sendt hjem

Lærer på Forlev Friskole testet positiv for cowid 19. Hun er sikker på, hvor smitten er sket. Skoleleder Niels Chr. Buch er også hjemme og har ladet sig teste.

- 1. klasse, 6. og 7. klasse er sendt hjem, fordi de har været i nærkontakt med den pågældende lærer, inden hun sygemeldte sig og blev hjemme i fredags. Hertil er tre kolleger inklusiv mig selv blevet hjemme, fordi vi vurderer, at have været i »frontal kontakt på under en meters afstand i ca. 15 minutter eller længere«, som er Sundhedsstyrelsens definition på nærkontakt, siger Niels Chr. Buch til Sjællandske. Han er skoleleder på Forlev Friskole.