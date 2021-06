Læge: Derfor giver det ingen mening at undersøge brandfolk for giftstoffet

Se billedserie Brandfolks ønske om at bliver undersøgt for PFOS fra brandskum afvises af ledende overlæge fordi det ikke giver mening.

For nylig krævede brandfolk at blive undersøgt for indhold af PFOS i deres krop. Men det giver ingen mening, fastslår ledende overlæge i brev til lederen af Korsør Brandskole.

Slagelse - 16. juni 2021 kl. 06:43 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

PFOS-skandalen fra brandskolen i Korsør fik i slutningen af maj Landsklubben for deltidsansatte Brandfolk med godt 3.000 medlemmer til at kræve, at også brandfolk blev undersøgt for indhold af giften PFOS i deres krop.

- Når borgere, der har spist forgiftet kød, kan blive undersøgt, bør brandmænd, der i årevis har arbejdet med det giftige skum, have samme tilbud, lød det fra landsklubbens formand Jan Lund Hammer. Også Beredskabsstyrelsen med statslig ansatte brandfolk ønskede undersøgt om brugen af brandskum med PFOS har påvirket brandfolkenes helbred. Men det giver ingen mening at undersøge brandfolk for PFOS.

Det fastslår ledende overlæge Ann Lyngberg ved arbejds- og socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus i et brev til lederen af Korsør Brandskole, oplyser beredskabschef Michael Djervad til Sjællandske.

I følge beredskabschefen var brandskolen ellers i gang med at finde frem til tidligere instruktører på brandskolen, fordi de angiveligt har været mest udsat for det PFOS-holdige skum, der ikke har været brugt i mange år, efter det blev forbudt i 2006.

Ekstraordinært meget PFOS Den ledende overlæge fastslår i brevet, at der er tilbudt en PFOS-måling til medlemmerne af Korsør Kogræsserforening, fordi »de har været udsat for en helt ekstraordinær miljøforurening og derfor har behov for afklaring for, hvor ekstraordinært meget PFOS, de har været udsat for.«

Ingen mening Men det giver ifølge overlægen ikke mening at tilbyde det samme til brandfolk, fordi der er gået mere end 20 år, siden de har været udsat for PFOS.

Halveringstiden for PFOS i kroppen på et menneske er godt fem år, hvorfor et oprindeligt indhold på 80 i dag ville være nede på fem eller derunder. Hos den gravide Cecilie Roland er målt 77 nanogram PFOS per. milliliter blod.

Ingen behandling Overlæge Ann Lyngberg fastslår også, at der ikke kan behandles for PFOS i blodet.

Hun henviser bekymrede brandfolk til at gå til egen læge og få tjekket kolesteroltal og fedtstoffer, stofskifte, levertal, nyretal samt langtidsblodsukker, hvilket der findes behandling for.