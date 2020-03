Ladywalk udsættes også

Firmaidræt Slagelse skulle have afviklet Ladywalk fra Skælskør hallen mandag den 25. maj. Nu er det udsat grundet coronasituationen.

Slagelse - 26. marts 2020 kl. 18:00

SKÆLSKØR: Ladywalk følger naturligvis myndighedernes anbefalinger og påbud og rykker derfor eventen, der skulle have fundet sted den 25. maj, til sensommeren.

Flere end 55.000 kvinder gik for en god sag i 2019, og i år vil Hjerteforeningen og Psykiatrifonden blive støttet med et beløb, når arrangementet er gennemført i september.

Det er tyvende gang, Ladywalk bliver arrangeret, og i år finder det sted i 14 byer landet over. Eventen, som har to gode formål, er vokset støt de seneste år. Ladywalk er med til at motivere mange kvinder, som måske ikke ville komme ud at gå og samtidig støtte sygdomsramte kvinder.

- Som den største endagsmotionsevent for kvinder følger Ladywalk myndighedernes anbefalinger og påbud, og vi har derfor valgt at udsætte eventen, udtaler Ivan Mejlgaard, formand for Ladywalk.

- Det ligger os meget på sinde at gennemføre Ladywalk 2020 og få så mange deltagere ud at gå som muligt, så vi sikrer at kunne støtte Hjerteforeningen og Psykiatrifonden, understreger Ivan Mejlgaard.

Hos den lokale arrangør Firmaidræt Slagelse er der forståelse for, at arrangementet gennemføres senere end først fastsat.

- Det er vigtigt for os at passe på vores deltagere. Derfor bakker vi naturligvis op om at flytte Ladywalk til sensommeren, siger Jan Reinhold, formand for Firmaidræt Slagelse, som står for at gennemføre Ladywalk i Skælskør.

Jan Reinhold fortsætter:

- Vi har derfor besluttet, at Ladywalk i Skælskør i stedet for skal afvikles søndag den 27. september 2020 med start klokken 14.

- Vi ved, at det er en ændring i forhold til at Ladywalk normalt afholdes en hverdagsaften, men vi håber, at rigtig mange vil bakke op omkring en dejlig søndagsgåtur med kolleger, familie og venner og fortsat støtter op omkring vores gode formål.