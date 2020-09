Karin Kristiansen, John Petersen, Peter Lotinga og Vibeke Nielsen var nogle af de, der protesterede imod busomlægningerne. Der blev også stillet sko ved rådhuset for at symbolisere de, der ikke måtte komme op i byrådssalen.

Lad os få busserne tilbage

Busruter: Omkring 50 mennesker demonstrerede mandag for at gøre opmærksom på busproblemer i Slagelse og Korsør.

Efter nedlæggelsen af Bus 438 er det godt, at Bus 902 nu kører over Frølunde fed; men desværre kun til Vemmelev.

Der kan ikke være sparet noget ved at lade Bus 902 kører rundt her og sætte en masse 901 extrabusser ind i Vemmelev. Unge kommer for sent i skole, på uddannelser og andre kan ikke benytte busserne til at komme på arbejde. Tager man toget til og fra Korsør, så passer tog og bus ikke sammen, hedder det blandt andet i brevet.