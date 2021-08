Sebastian Vendelbo Thellesen Nielsen og Signe Marie Burgaard, begge fra 7.A, er i gang med at udforske i det rullende laboratorium. Privatfoto

Laboratorium er rullet ind på skole

Hvordan kan enzymer fra naturen erstatte kemikalier i industrien? Og hvordan kan mikroorganismer og sensorteknologi hjælpe med at brødføde en voksende verdensbefolkning?

Slagelse - 25. august 2021 kl. 12:08 Kontakt redaktionen

Det er nogle af de store problemstillinger, som forskere arbejder med at udvikle løsninger på. Og nu har elever på Antvorskov Skole i Slagelse fået samme mulighed, idet de skal arbejde med undervisningsforløbene Enzymjagten og WeGrow fra LIFE.

Forløbene og undervisningen i LIFE Mobil Lab er en bevilling fra LIFE Fonden - en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. Via undervisningsinitiativet LIFE ønsker fonden at styrke viden om og fascination af naturvidenskab og teknologi.

Det sker blandt andet ved at tilbyde naturfaglige undervisningsforløb og laboratoriefaciliteter gratis til skoler på tværs af landet. Og det vækker begejstring i Slagelse.

- Vi er glade for med dette tilbud at kunne give vores elever et meget virkelighedsnært indblik i, hvordan naturvidenskaben bliver inddraget i industrien. Elevernes nysgerrighed blev virkelig vakt og kom til udtryk i en nysgerrig tilgang til den spændende undervisning, som LIFE Fonden stod for, fortæller Kirsten og Katrine, der er naturfaglærere på Antvorskov Skole. Artiklen fortsætter efter billedet...

Lastbilen her holder i disse dage på Antvorskov Skole i Slagelse.

Store udfordringer i børnehøjde I undervisningsforløb fra LIFE arbejder elever undersøgende med virkelighedsnære samfundsudfordringer, der understøtter FN's verdensmål. Alle LIFE-forløb udvikles i samspil med virksomheder og forskningsmiljøer, og samtidig lever de op til de politisk bestemte rammer, eksempelvis Fælles Mål i grundskolen.

I Enzymjagten skal eleverne blandt andet eksperimentere med enzymer og vaskemiddel for at finde frem til, hvordan enzymer kan spare energi og skåne miljøet. Forløbet understøtter verdensmål nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

WeGrow understøtter verdensmål nummer 2 om at stoppe sult, og her skal eleverne undersøge, hvordan mikroorganismer kan hjælpe med at producere mad nok til den voksende verdensbefolkning på en bæredygtig måde. Begge forløb er udviklet sammen med forskere fra Novozymes.

- Vi vil gerne give elever mulighed for at komme helt tæt på, hvordan forskere i virksomheder eksperimenterer med at udvikle nye løsninger på nogle af de store udfordringer, som verden står over for. I undervisningsforløbene Enzymjagten og WeGrow arbejder eleverne med de samme metoder som forskerne i Novozymes' laboratorier. Det gør det utrolig virkelighedsnært og aktuelt for eleverne, siger Christine Antorini, adm. direktør i LIFE Fonden.