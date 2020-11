To mænd dømt for at opbevare stjålet tøj. Begge slipper for at ruske tremmer.

Lå inde med hælertøj for 50.000 kroner

Slagelse - 17. november 2020 kl. 19:00

To mænd fra Slagelse slipper for fængsel, men ikke for et par tilføjelser til generaliebladet, efter de forleden blev dømt for hæleri efter straffelovens paragraf 290.

Der er tale om en 25-årig mand og en fem år ældre kumpan, der den 28. november 2017 omkring middag var i besiddelse af tøj for ikke under 50.000 kroner på to adresser - Skoletoften og Nytorv i Slagelse.

Førstnævnte blev idømt en betinget straf på to måneders fængsel, men den anden fik tre måneders fængsel. Ingen af dommene skal afsones. Kravet er, at de to ikke begår ny kriminalitet.

De to opbevarede tyvekoster på begge adresser, og om varerne er stjålet i Slagelse, vidner sagen ikke om.

De var i besiddelse af 265 tøjvarer ud over de 20 kasser med sko af mærker som Nike, Tommy Hilfiger og lignende, ligesom de øvrige beklædningsgenstande indbefatter skjorter, jakker, bukser, sweatshirts, t-shirts og meget andet.