LIGE NU: Motorvej spærret efter uheld

Til sn.dk oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at uheldet er sket på et stykke, hvor man er ved at lægge nyt asfalt.

I den forbindelse er der opsat en skiltevogn, som en lastbilchauffør så for sent og dermed påkørte den.

Der skete ingen personskade men grundet spild af væske fra lastbilen valgte politiet og beredskabet at afspærre et stykke på motorvejen for at kunne spule væsken væk.

Der forventes genåbnet først på morgenen.