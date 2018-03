Se billedserie Stigsnæs Kystbatteri er ved at blive genetableret - i den forbindelse mangle der et logo til den kommende turistattraktion. Foto: Henrik Falch Foto: henrik Falch/Foto: Henrik Falch

Kystbatteriet skal have et logo - og du kan tegne det

Slagelse - 27. marts 2018 kl. 12:38 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 22. marts modtog fundraiser Torben Christiansen og projektleder Steen Olsen en buket blomster og en check på 50.000 kroner til arbejdet med Stigsnæs Kystbatteri af Sydbank Fonden.

Men ud over at være en god nyhed for projektet, tydeliggjorde overrækkelsen også en udfordring:

- Vi mangler et godt logo, så man nemt kan se, hvad kystbatteriet er. Det ville have været smart at kunne vise det foran de 475 aktionærer i Sydbank forleden, siger informationsfrivillig Henrik Falch fra arbejdsgruppen.

- Vi skal bruge logoet til vores brevpapir, hjemmeside og forhåbentligt også til souvenirs, som for eksempel krus eller andet kunst fra vores lokale kunstnere her i Skælskør, uddyber han.

Derfor udskriver arbejdsgruppen en konkurrence for at se, om der er kreative hjerner, der kan hjælpe med opgaven.

For at hjælpe med at vælge mellem forslagene, har gruppen allieret sig med blandt andre keramiker Lene Hansen. Desuden er projektleder Steen Olsen og Henrik Falch med i den lille logokonkurrencekomite.

Logoet kan tage udgangspunkt i tegningen over batteriet eller måske en kanon - eller noget helt andet, der signalere Stigsnæs Kystbatteri Skælskør, lyder det fra arbejdsgruppen.

- Hvis man har lyst at være med i konkurrencen, er der inspiration at hente på hjemmesiden, www.stigsnæskystbatteri.dk. Vi forbeholder os ret til at vælge frit mellem forslagene, eller helt forkaste dem alle, hvis der ikke er et, som vi mener, vi kan bruge, siger Henrik Falch.

Kystbatteriet var bemandet under krigen mod England i begyndelsen af 1800-tallet. En arbejdsgruppe under Skælskør Turistforening er nu i fuld gang med at genrejse batteriet, så turister og vi andre kan blive klogere på, hvad der er foregået på Stigsnæs og ude på vandet i den periode.

For at være med, skal logoet være letforståeligt og være symbol for Stigsnæs Kystbatteri Skælskør. Logoet skal kunne bruges i alle kunst- og håndværksformer, og det skal kunne bruges som ikon til en app, hvilket vil sige, at det skal være tydeligt selv i to gange to centimeter.

Alle rettigheder til logo og logo-forslag, der indsendes til konkurrencen, tilhører Stigsnæs Kystbatteri og den tilknyttede projektgruppe, og dommerkomiteen kan frit vælge eller fravælge mellem alle forslag.

Udvælgelsen foretages anonymt, så skriv ikke dit navn på den side, hvor du afleverer logoet, men på et medfølgende bilag eller i en mail.

Logoforslag kan afleveres til Skælskør Bykontor eller sendes til info@kystbatteriet.dk

Dit forslag skal være modtaget enten per mail eller papir senest mandag den 23. april 2018.

Præmien til vinderen er keramikkrus skabt af Lene Hansen med det nye logo på.