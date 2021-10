De tre deltagere i rygestopkurset, Tina (th.), Michael (mf.) og Julie (mf.) fortæller, at naturen tilbyder et godt og neutralt rum til at gøre op med rygeafhængigheden. Foto: Anders Ole Olsen

Kvittede smøgerne i skoven: Fik lugte- og smagssansen igen

“Rygestop i naturen” er navnet på et helt nyt rygestoptilbud, som Slagelse Kommune står bag. Det første hold blev afviklet den 14. oktober, og for deltagerne har kurset bidraget med styrkede sanser og nye venskaber. Ifølge rygestopvejleder skal ordningen derfor nu fortsætte ind i det nye år.

Slagelse - 24. oktober 2021 kl. 09:12 Af Mathias Jepsen Kontakt redaktionen

- Jeg kunne slet ikke dufte grantræerne den første gang. Men allerede tre dage efter, kunne jeg dufte det hele.

Sådan fortæller 22-årige Julie, mens hun sidder blandt løvfældende træer i efterårsblæsten ved Lystskoven i Slagelse. Her har hun sammen med tre andre netop færdiggjort rygestopkurset "Røgfri i naturen".

Det er under fanen "Røgfrit Slagelse", at Slagelse Kommune for første gang i sommers præsenterede det nye tilbud "Rygestop i naturen". Et tilbud, der henvender sig til borgere, der ønsker at kvitte smøgerne uden for de velkendte mødelokaler.

Under kurset kommer kursisterne ud og oplever naturen på tæt hold. Her skal de blandt andet lære at styrke deres lugte- og smagssanser for at se den positive effekt, rygestoppet konkret har.

Og det virker - tydeligvis. For den 14. oktober stod Julie, Tina og Michael sammen i Lystskoven på den sidste mødedag helt uden at skænke hverken cigaretterne eller nikotinen en tanke, mens de modtog deres diplomer for at have gennemført kurset.

En særlig ro Netop naturens ro og mange indtryk har været altafgørende, fortæller de tre kursister, der alle ønsker at være anonyme, da rygestop for dem er et privat anliggende.

- Der er en særlig ro herude (i naturen, red.), der gør det til et godt sted at være, når man skal skille sig af med sin rygetrang, fortæller den tidligere soldat, Michael, der har været fast ryger gennem syv år.

Tina og Julie stemmer i. De forklarer samtidig, at kurset ikke kun har bidraget med et rygestop, men peger på, at forløbet også har været med til at danne rammerne om nye venskaber.



Rygestoprådgiver i Slagelse Kommune Marianne Lundqvist uddeler diplomer til de tre deltagere som symbol på deres endelige rygetop.

Nye venskaber Den 14. oktober var den syvende og sidste mødedag for kursisterne, som også har haft mødtes tre gange yderligere uden deres rygestopvejleder - og altså 10 gange i alt - for at snakke om udviklingen og for at hjælpe hinanden, når rygetrangen har haft meldt sig.

- Allerede i starten kunne jeg mærke, at det var et godt hold, der supplerede hinanden. Derfor opfordrede jeg dem til at mødes udover de syv skemalagte torsdage. Det har de så gjort, fortæller rygestoprådgiver Marianna Lundqvist, der har stået for holdet siden dets opstart i august.

Tina, der har røget i knap 20 år, fortæller, at gruppemøderne ikke nødvendigvis tiltalte hende i starten, men den opfattelse ændrede sig markant efter de første mødegange.

- Jeg er solist af natur, men det her hold kan bare noget. Der en struktur og et sammenhold, der betyder alverden, siger hun.

Marianne Lundqvist forklarer, at det er første gang, at rygestop i naturen afholdes, men det er planen, at det skal afholdes to gange om året fremadrettet.

- Vi holder os fra vinterperioden, fordi der er mange stop på vores gåture i skoven, hvor jeg supplerer med information og andet, men det er planen, at vi afvikler to hold årligt med omkring seks kursister, siger hun.

Forbedrede sanser Dét, at der er særligt højt til loftet og langt til de velkendte, kliniske mødelokaler med rundkredssamtaler, har betydet meget, forklarer de tre kursister.

- Det er selvfølgelig en personlig sag. Men det med at sidde inde i noget, der mest af alt minder om et klasselokaler, har bestemt ikke været gavnende for mig, siger Michael.

Marianna Lundqvist fortæller, at netop undervisningen i naturen kan bidrage med en masse, som undervisningen i et lokale med borde og stole ikke kan.

- Vi går cirka 300 meter i kuperet terræn, her oplever vi naturen og alt det, den kan tilbyde. Helt konkret dufter vi til blandt andet grantræer den første gang, inden kursisterne lægger cigaretterne på hylden, og så gør vi det igen tre dage efter, og forandringen er enorm, fortæller hun.

Den udvikling nikker Julie, der har røget i syv år, siden hun var femten, genkendende til.

- Jeg kunne slet ikke dufte grantræerne den første gang. Men allerede tre dage efter, kunne jeg dufte det hele, forklarer hun med et smil på læben.



Marianne Lundqvist er en ud af to rygestoprådgivere i kommunen, der bruger naturen til at komme borgernes rygetrang til livs.

Skræmmebillederne virker ikke Kursisterne lægger først cigaretterne fra sig dagen efter den første mødegang. Herefter følger en masse undervisning i de positive ting, der er ved at stoppe med at ryge. Og først til sidst præsenteres kursisterne for slagsiden ved rygning.

Det er en vigtig rækkefølge, understreger Marianne Lundqvist.

- Rygerne ved godt, at det ikke er sundt at ryge, derfor kan flere godt stejle på de mange skræmmekampagner. Her sætter vi i stedet fokus på den positive udvikling: At få sin lugte- og smagssans igen, at opleve den genvundne kontrol og det gode helbred, siger hun.

- Jeg føler, at jeg har fået kontrollen og mit helbred tilbage, og det har for mig været det vigtigste, supplerer Michael, inden gruppen går afsted mod grantræerne en sidste gang.