Kvindes råb hindrer brandattentat mod pizzaria

Se billedserie Deniz Düz kunne noget rystet tage imod kunderne fredag som planlagt efter en periode med ferielukket, fordi brandattentatet ikke lykkedes.

Pizzariaet Dilans Cantina forsøgt brændt af med dieselolie. Politiet efterlyser to løbende mænd med plastikdunk. Indehaverens fætter kom tæt på de to gerningsmænd, der menes at være udenbys fra.

Slagelse - 04. september 2021 kl. 06:20 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det var efter alt at dømme en kvindes råb, der natten til torsdag ved to-tiden hindrede, at pizzariaet Dilans Cantina, Halskovvej 19 i Korsør blev brændt ned.

Politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse Tom Stysiek fortæller til Sjællandske, at en kvindelig beboer i nærheden anråbte to gerningsmænd, da de havde smadret en rude til pizzariaet.

- Vi får anmeldelsen klokken 02.02, hvor en kvindelig beboer ud af sit vindue ser og anråber to mænd, der har smadret en rude til pizzariaet. Herefter har de hældt dieselolie ud og forsøgt at antænde det med noget papir, viser vores gerningsstedsundersøgelse, siger Tom Stysiek.

Det lykkedes dog ikke at antænde dieselolien.

Stikker af mod nord - Da det kvindelige vidne fra sit vindue råber, flygter de to mænd ad Halsskovvej i nordlig retning med en gennemsigtig plastikdunk i hånden, siger Tom Stysiek.

Grundet mørket er der ingen præcis beskrivelse af de to mænd ud over, at de ifølge politiet er i alderen 20-25 år.

- Vi vil meget gerne høre fra vidner på 114, der har set de to mænd løbe med dunken, eller har andre oplysninger til den alvorlige sag, hvor der er tale om forsætlig brandstiftelse, siger Tom Stysiek.

30-årig indehaver Indehaver siden 2017 af Dilans Cantina er 30-årige Deniz Düz.

- Jeg er ikke uvenner med nogen eller har nogen fjender, men det er klart, at hvis vi er lukket i flere måneder på grund af en brand, så er der en omsætning ledig til fordeling blandt andre, siger Deniz Düz.

Han fortæller, at han først troede, at ruden var smadret, fordi han på et bord havde glemt en dyr bærbar computer, der kunne ses gennem vinduet, men den var ikke rørt.

- De er kun gået efter at brænde pizzariaet ned. Dieselolien er spredt ud over hele lokalet, så det var gået helt galt, hvis de havde fået sat ild til den. Flere beboere i huset kunne også være kommet i fare ved en brand. De kunne lugte dieselolien i deres lejlighed. Det er helt vanvittigt, at nogen forsøger at antænde ild, siger Deniz Düz,

Min fætter så dem Ifølge Deniz Düz fik hans fætter kontakt til de to gerningsmænd samme nat.

- Min fætter kørte den vej, de var løbet ud ad Halsskovvej. Han så to mænd gemme sig bag busskuret ved Spar Købmanden ved Fasanstien, men de løb fra ham, da han forsøgte at få fat i dem, siger Deniz Düz. Ifølge fætteren var begge mænd udenbys fra.

Brand i 2019 Tilbage i slutningen af 2019 var Dilans Cantina lukket i fire måneder som følge af en brand.

- Der skete en kortslutning i et elskab, mens vi var på arbejde, og der var gæster i restauranten, men alle nåede ud i sikkerhed, siger Deniz Düz.

Han håber, at de to gerningsmænd til brandattentatet bliver pågrebet. Blandt andet fordi, de er optaget på video, da de søgte at brænde hans forretning af.

Dilans Cantina genåbnede fredag efter en større og ekstra omgang rengøring, som det var planlagt efter en periode med ferielukket.