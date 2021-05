Se billedserie I dette lille telt overnattede en kvindelig cykelturist på golfbanen. Hvad kan det ikke blive til med en cykelfærge mellem Korsør og Nyborg! Privatfoto.

Kvindelig cykelturist sov på golfbane

Årets formentlig første kvindelige cykelturist har overnattet i telt på golfbane i Korsør Golf Klub, der også har registreret årets første hole-in-one.

Slagelse - 18. maj 2021 kl. 09:22 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Morgenduelige golfspillere blev tidligt forleden mødt af et lille telt og en flot og veludstyret cykel på en af banerne. Da der blev sagt godmorgen, lød det fra en kvindestemme fra teltet, at kun engelsk kunne forstås. Efterfølgende blev det så venligt på engelsk forklaret den overnattende cykelturist, at hun om ganske kort tid kunne forvente selskab af mange golfspillere på hendes lidt specielle valgte overnatningssted. Hun kom under samtalen ikke til syne i teltet, men var senere på dagen cyklet videre.

Årets første hole-in-one stod 70-årige Eskild D. Hansen fra Gørlev med et handicap på 27,2 for, da han deltog i Manneklubbens ugentlige turnering på Old Course.

På hul 3 med 138 meter fra tee 51 slog Eskild D. Jensen, der har spillet golf siden 2016, bolden i hul med et slag. Ikke kun var det årets første i Korsør Golf Klub - det var hans første i golfkarrieren.

Han modtog et gavekort til en middag for to personer på Comwell Hotels i Korsør, et dusin bolde fra Golf Shop Korsør og en flaske »Plantation Rum Gran Anejo« fra Søberg Vin i Korsør.