Kvinde sendt i psykiatrisk behandling: Medgerningsmand i fængsel for narko

En 24-årig kvinde og en jævnaldrende mandlig kompagnon er for nylig blevet dømt for salg af for eksempel hash og kokain fra hjemadressen i Slagelse midtby.

Kvinden er tidligere straffet, og i anklageskriftet, der opridser de kriminelle forhold, hun tiltaltes for, står der endvidere, at en foranstaltning, hun blev idømt 6. marts 2019, skal ophæves. Det er den blevet.

Det omhandler handel med ikke under 200 gram kokain og syv kilo hash, som hun sammen med flere øvrige, tiltalte bagmænd, hvis sager behandles særskilt, skal have solgt til en bred personkreds.

De begge dømmes for i forening og efter forudgående aftale at have stået for det nærmest organiserede narkosalg.