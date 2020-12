Kvinde påkørt på fortov og slynget ind på kirkegård

Efter at de nærmere omstændigheder omkring ulykken er klarlagt, kan vagtchef Kent Edvardsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortælle, at den 71-årige kvinde, der er fra Slagelse, gik på fortovet i Smedegade, da hun blev påkørt af en 75-årig mandlig bilist, der ligeledes er fra Slagelse.

- Bilisten kom kørende mod øst ad Smedegade og påkørte først nogle skilte, inden han kørte op på fortovet. Han påkørte kvinden med en sådan kraft, at hun blev slynget over muren ind på kirkegården ved siden af, fortæller Kent Edvardsen.

Kvinden pådrog sig et hovedtraume og blev som tidligere nævnt fløjet til Rigshospitalet. Politiet kan ikke fortælle noget nærmere om hendes tilstand, men Kent Edvardsen oplyser, at man ville have fået det at vide, hvis kun var afgået ved døden.