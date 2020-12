Kvinde påkørt - mulig flugtbilist anholdt

Efter påkørslen valgte bilisten at stikke af fra ulykkesstedet. Kvinden blev alvorligt kvæstet ved påkørslen og kort efter fløjet til Rigshospitalet med en helikopter, oplyser politiet.

Politiet har på baggrund af vidneforklaringer m.m. allerede lokaliseret den bil, som påkørte kvinden - og ligeledes den person, som menes at have ført bilen.

Hele krydset blev spærret med »minestrimler«, da politiet ønskede at »fastfryse« situationen, indtil en bilinspektør kunne få et overblik over ulykkesstedet.