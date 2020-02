Kvinde kræver erstatning: Lever i frygt efter skudepisode

Den 18. februar sidste år - en ellers almindelig mandag aften - var den dengang 23-årige kvinde på vej hjem fra sin praktikplads, som hun plejede. Før hun pludselig blev beskudt. I dag lever hun i frygt.

En i dag 24-årig kvinde har modtaget psykologtimer efter at være forsøgt skuddræbt sidste år. Hun lever i øjeblikket i frygt og kræver derfor erstatning på 40.000 kroner for de psykiske skader, oplevelsen har givet.

22. februar 2020

- Jeg hører et skud. Men jeg tænker bare på at komme væk.

Ved Retten i Næstved har en 24-årig kvinde gengivet, hvad der ifølge hende skete den februaraften sidste år, hvor hun blev beskudt af to hætteklædte mænd.

En skudepisode og ifølge anklagemyndigheden et decideret drabsforsøg, som siden har sat sig i krop og sjæl på den unge kvinde, som i dag derfor lever i frygt og har måttet modtage psykologtimer efter angrebet.

Ifølge kvindens bistandsadvokat kræves det derfor, at de tre mænd, der er tiltalt i sagen, betaler samlet set 89.000 kroner i erstatning til kvinden.

De 40.000 af disse er erstatning for de psykiske skader, oplevelsen har budt hende, mens 30.000 kroner er godtgørelse for den krænkelse, overgrebet menes at være.

På flugt for sit liv Dén aften - en ellers almindelig mandag aften - var den dengang 23-årige kvinde på vej hjem fra sin praktikplads, som hun plejede. På det tidspunkt arbejdede hun i Kalundborg, mens hendes adresse var i Slagelse.

Jeg drejer bilen og kører væk (...) Det hele kører rundt i mit hoved, og jeg skal finde ud af, hvad jeg gør.

- Forurettet kvinde Hun parkerede ikke ved sin lejlighed, men valgte i stedet at køre ind på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus for at være sikker på at finde en ledig plads.

Men i stedet skulle hun pludselig flygte for sit liv.

- Jeg drejer bilen og kører væk (...) Det hele kører rundt i mit hoved, og jeg skal finde ud af, hvad jeg gør, lød det i retten fra kvinden, som efter skudepisoden kørte hen på en Circle K tankstation for at være et »trygt« sted med andre mennesker og opsatte videokameraer.

I retten afgav kvinden vidneforklaring for delvist lukkede døre, så kun pressen var til stede. Andre - både tiltalte og fremmødte, som var venner og familie til sagens tiltalte - skulle derfor forlade retslokalet.

Kvinden er nemlig bange for, at nogen stadig ønsker hende ondt.

Ekskæreste måske målet I retten er det dog også kommet frem, at bilen, som kvinden kørte i, slet ikke tilhørte hende. Den tilhørte i stedet kvindens ekskæreste.

FAKTA Så mange penge kræver 24-årig forsøgt skuddræbt i erstatning:



1445 kroner som betaling for psykologtimer

40.000 kroner som erstatning for psykiske skader

30.000 kroner som godtgørelse for krænkelse

17.585 kroner som betaling for udgifter til reperation af beskadiget bil, som ikke er forsikringsdækket

= samlet 89.030 kroner Om hun overhovedet var målet for skuddene, rejses der derfor spørgsmål ved, idet bilen var blevet sporet af en GPS-tracker - og kvinden kun »tilfældigvis« havde lånt bilen netop denne dag.

Ved et retsmøde onsdag afgav kvindens ekskæreste derfor forklaring via en videoforbindelse uden for retssalen. Her fortalte han blandt andet, at han selv er flyttet rundt det sidste halvandet år af frygt for sit liv.

De to - kvinden og ekskæresten, som i dag er »gode venner« - kan derfor heller ikke længere ses, forklarede han. Det skyldes frygt for, at én af dem eller de begge vil komme til skade.

- Vi kan ikke ses af sikkerhedsmæssige årsager. For hvis jeg kører en tur med hende, eller vi bare tager en tur på McDonald's, og der er nogen, der skyder på os, så risikerer hun at komme til skade, forklarede kvindens ekskæreste i retten.

Sover ikke om natten Under sin vidneforklaring fortalte han derfor, at de to i dag primært snakker sammen over telefon.

Her handler snakkene oftest om, hvordan den i dag 24-årige kvinde har det »fysisk og mentalt«, forklarede ekskæresten i retten.

- Vi snakker om, hvordan det går. Og at hun ikke sover om natten. Sådan nogle ting, forklarede manden, som selv har været offer i en sag om et knivstikkeri. Det skete i 2018 på Klosterparkvej i Kalundborg, hvor to af sagens tiltalte er vokset op.

Ifølge ekskæresten er der i området »en bandelignende konflikt« mellem forskellige grupperinger. Og det var derfor også netop en storebror til en 20-årig mand, der menes at have skudt mod den 24-årige kvinde, som blev dømt for knivstikket.

I alt er tre mænd tiltalt for forsøg på manddrab efter skudepisoden ved Slagelse Sygehus. De er henholdsvis 19, 20 og 22 år og nægter sig alle skyldige.

Ved Retten i Næstved stillede den 22-åriges forsvarer, Tenna Dabelsteen, sig samtidig kritisk over for det faktum, at den forurettede kvinde først modtog de første psykologtimer et halvt år efter skudepisoden.

