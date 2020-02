»Der er en igangværende konflikt. Det er ligesom en slags bandekonflikt«, lød det onsdag ved Retten i Næstved, da tre mænd for anden dag i træk blev stillet for en dommer tiltalt for at have forsøgt at dræbe en 23-årig kvinde sidste år. Foto: Fleur Sativa

Kvinde forsøgt skuddræbt: Skyldtes konflikt i kriminelt miljø

Da en 23-årig kvinde sidste år blev beskudt på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus, skyldtes det eftersigende en stadig igangværende konflikt mellem grupperinger i et kriminelt miljø.

Slagelse - 19. februar 2020 kl. 17:40 Af Fleur Sativa

»Der er en igangværende konflikt. Det er ligesom en slags bandekonflikt«

Sådan lød én af vidneforklaringerne under et retsmøde ved Retten i Næstved i dag, onsdag, hvor tre mænd på henholdsvis 19, 20 og 22 år er tiltalt for sidste år den 18. februar at skyde mod en 23-årig kvinde med det formål at slå hende ihjel.

Retsmødet var det andet ud af fire planlagte retsmøder. Og indkaldt til at vidne var blandt andre den 23-årige kvindes ekskæreste, som tidligere har færdedes i det samme miljø i Kalundborg som både de tre tiltalte og den unge kvinde. Blandt andet i en ungdomsklub.

Mødte ikke op i retten Ekskæresten mødte imidlertid ikke fysisk op ved retten, men afgav forklaring via en videoforbindelse uden for retssalen. Hvorfor han efter anmodning havde fået tilladelse til ikke at være fysisk til stede, ønskede specialanklager Susanne Bluhm dog ikke at oplyse. Men noget kunne tyde på, at netop den omtalte »konflikt« var årsagen.

Det sted, jeg kommer. Det miljø, jeg færdes i. Der nævner man ikke nogen navne.

-ekskæreste til forurettet Ligesom konflikten, der eftersigende udspiller sig mellem grupperinger i Kalundborg, skulle være én af grundene til, at den 23-årige kvinde i februar sidste år blev beskudt, mens hun befandt sig i sin bil på en parkeringsplads ved Slagelse Sygehus.

Ved retten nægtede ekskæresten til kvinden imidlertid flere gange at svare på, om han kendte de tre tiltalte i sagen. Og da dommeren gjorde ham opmærksom på, at man som indkaldt vidne har pligt til at udtale sig, svarede han vævende »nej«:

- Det sted, jeg kommer. Det miljø, jeg færdes i. Der nævner man ikke nogen navne, forklarede han i retten.

»Stoler ikke på politiet« Under retsmødet kom det derudover frem, at manden, som ligesom de tre tiltalte har anden etnisk baggrund end dansk, under en politiafhøring skulle have udtalt, at han ikke ønskede politiets indblanden i sagen.

- Det, der er sket med X (den 23-årige kvinde, red.), skal vi nok selv finde en løsning på, skulle han eftersigende have sagt, ligesom han skulle have tilkendegivet, at han »ikke stoler på politiet«.

At han skulle have sagt dette, afviste han imidlertid under retsmødet.

Alle tre tiltalte i sagen nægter sig samtidig skyldige i anklagemyndighedens påstand om, at de »ved i forening og efter forudgående planlægning og aftale« skulle have planlagt at dræbe den 23-årige kvinde.

Tidligere sag om knivstik - Hun må være instrueret af sin ekskæreste til at sige det. De anklager mig for noget, jeg ikke har gjort, lød det blandt andet ved sagens første retsmøde (tirsdag, red.) fra den 20-årige tiltalte, hvis storebror skulle have »et udestående« med den forurettede kvindes ekskæreste og nuværende ven.

I 2018 blev ekskæresten til den 23-årige kvinde nemlig udsat for et knivstikkeri i Holbæk. Og ifølge Sjællandskes oplysninger blev netop storebroderen til den 20-årige tiltalte herefter idømt en betinget fængselsstraf for at have ført kniven.

- Så måske har de (kvinden og ekskæresten, red.) også et problem med mig nu, forklarede den 20-årige, som selv tidligere har været sigtet i en helt tredje sag. Her blev han varetægtsfængslet i tre gange 24 timer for knivstikkeri og vidnetrusler, men blev herefter løsladt, ligesom sigtelsen frafaldt.

Frygter trusler på livet Den 23-årige kvinde, som af frygt for trusler på livet vidnede i retten for delvist lukkede døre, så kun pressen var til stede, pegede dog på, at konflikten mellem den 20-årige tiltaltes storebror og hendes ekskæreste kunne være årsag til, at de tre mænd sidste år ønskede hende dræbt.

I sagen fra 2018, hvor kvindens ekskæreste var blevet stukket med kniv, vidnede hun nemlig mod den 20-åriges storebror, der havde ført kniven. Herefter blev der ifølge kvinden blandt andet begået hærværk mod hendes bil og mod familiens hus.

Hærværket mente kvinden, at blandt andre den 20- og 22-årige dengang stod bag. Derfor - og fordi hun trods maskering mente at kunne genkende dem - meldte hun dem begge til politiet for at stå bag skyderiet allerede samme aften, som skudepisoden fandt sted.

De to af mændene blev derfor allerede varetægtsfængslet i sagen den 8. marts efter et grundlovsforhør ved Retten i Næstved. Den 19-årige blev først stillet for en dommer den 27. juni, hvorefter også han blev varetægtsfængslet.

Der ventes af falde dom i sagen fredag.

