Kvinde kunne nøjes med en betinget fængselsstraf, hvilket skyldes, at hun har bistået politiet i sagen.

Kvinde dømt og løsladt: Bistod politiet med at knalde to unge mænd

Slagelse - 10. januar 2020 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et kilo amfetamin skjult på en adresse i Slagelse koster nu beboeren selv, en 19-årig kvinde, og to jævnaldrende mænd alt fra halvandet til tre års fængsel.

Således slog Retten i Næstved hårdt ned, efter man den 1. juli 2019 opsporede et kilo amfetamin i kvindens lejlighed, hvor man samtidig fandt 456 gram skunk, en strømpistol, en digitalvægt samt en stjålet iPhone.

Amer El Boudani på 19 år og 20-årige Emre Özer blev straffet med 2,5 og 3 års ubetinget fængsel.

De blev samtidig fængslet efter dom og anses som værende de reelle bagmænd, idet det var dem, der angiveligt ønskede at skjule amfetaminen og derfor stod for aftalen med den dømte kvinde om, at hendes lejlighed skulle agere skjulested.

Den 20-årige blev i samme ombæring præsenteret for en løftet pegefinger og advarsel om, at en lovovertrædelse en anden gang muligvis kan afføde en enkeltbillet ud af landet.

Her var to dommere imidlertid uenige, idet den ene mente, at manden skulle udvises og have et indrejseforbud for bestandig oven i fængselsstraffen. Den anden mente, at en advarsel var nok.

Kvinden modtog sin dom, mens Emre Özer udbad sig betænkningstid. Den 19-årige El Boudani ankede.

Slipper for fængsel De to mænd blev fængslet efter dom torsdag. Kvinden, der har siddet varetægtsfængslet i Storstrøm Fængsel siden sommer, blev modsat løsladt.

Hendes fængselsstraf blev desuden gjort betinget, hvorfor hun ikke skal ruske tremmer yderligere.

At hun slipper for at afsone den sidste del af hendes straf, skyldes, at hun har bistået politiet hele vejen.

Det fortæller senioranklager Skipper Pelle Falsled, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Allerede da hun forklarede sig til politiet første gang efter anholdelsen, fortalte hun, hvordan stoffet var havnet i hendes lejlighed. Hun har fastholdt sin forklaring, siger senioranklageren, som mener, at det er fint med en form for rabat, når dømte hjælper politiet med at komme til bunds.

Hans påstand lød inden retssagen på tre års fængsel til de to mænd.

Der udestår fortsat en anden domsforhandling i sagen. En fjerde tiltalt kan også vente sig en straf, hvis han kendes skyldig i besiddelse af skunk. Hans sag er ikke umiddelbart berammet endnu.