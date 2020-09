Se billedserie Den 52-årige buschauffør Allan Englund har pudsigt nok selv netop været i Berlin, hvorfra han har sendt dette billede af sig selv og sin bus. Privatfoto

Kvik buschauffør reddede elevers tur: - De skulle bare afsted!

- Jeg er både glad og stolt over al den opmærksomhed, jeg har fået. Men jeg håber da, at andre buschauffører havde gjort noget tilsvarende i samme situation, siger den 52-årige buschauffør Allan Englund fra Haslev, der 30. august i den grad blev »dagens mand i skysovs«, da han reddede studieturen for 25 elever fra Dyhrs skole.

Som fortalt i tirsdagsavisen skulle 10. klasse eleverne på studietur til Berlin, men kort før afgangen blev deres bus påkørt af en anden bus med det resultat, at deres bus fik smadret forruden og derfor ikke kunne køre videre. Klokken var omkring 23 søndag aften, og Flixbus kunne ikke umiddelbart hjælpe de strandede elever videre.

Det var på det tidspunkt, at Allan Englund kørte ind på pladsen med sine passagerer fra Kombardo Expressen.

- Efter jeg havde tømt bussen, fik jeg øje på eleverne, der stod og hang noget med næbbet, fortæller han.

Han kontaktede eleverne, som fortalte, hvad der var sket. På det tidspunkt vidste eleverne ikke, om de var købt eller solgt - og flere snakkede om, at de nok måtte droppe turen og tage tilbage til Slagelse.

- Så kommer en af lærerne over og spørger, om »jeg tilfældigvis skal til Berlin«. Men det skulle jeg ikke - jeg skulle faktisk bare hjem til Haslev og se dyner, fortæller Allan.

På den anden side fik han voldsomt ondt af de unge mennesker, som tydeligvis havde glædet sig til deres studietur.

- Jeg har selv haft børn i den alder, og jeg kan godt huske, hvor meget det betød for dem at komme på tur med deres kammerater. Så jeg tænkte, at der sker jo ikke noget ved at prøve at høre, om vi eventuelt kunne hjælpe dem, fortæller Allan.

Chefen fik travlt Han ringede til sin chef i Jylland, som først troede, at Allan lavede sjov.

»Jamen, hvornår skal de køre«, spurgte chefen.

- De skal faktisk køre nu, svarede Allan.

Chefen fik meget travlt med at finde en ekstra bus og en ny chauffør - hvilket lykkedes efter kort tid.

Allan var på det tidspunkt selv indstillet på at udskyde sin nattesøvn. Han kunne stadig køre tre timer og 10 minutter i forhold til hviletiden, og det kunne få ham og eleverne fragtet til Haderslev, hvor en frisk buschauffør ville stå klar til at køre eleverne videre til Berlin.

- Min chef ordnede det praktiske med lærerne og skolelederen, og så gik turen ellers mod Berlin - med en afstikker til Haderslev, fortæller Allan.

Glade ansigter Da det gik op for eleverne, at deres tur var reddet, brød jublen ud:

- De gik fra at være hængemuler til at have en fest i bussen, som de jo havde helt for sig selv. Det var fedt at se deres glade ansigter, fortæller Allan.

Hans egen dag blev noget forlænget, da han efter at have afleveret eleverne skulle hjem til Haslev igen. Han ramte først hovedpuden efter klokken 05.

- Men jeg havde fri dagen efter, så det var ikke noget problem.

Siden historien om den hjælpsomme chauffør blev kendt, er det væltet ind med roser og positive tilkendegivelser - især på sociale medier.

- Det har været lidt overvældende, men også rart. Jeg er bare glad for, at vi var i stand til at hjælpe de unge mennesker, som forhåbentlig har fået en oplevelse for livet, siger Allan Englund.

For ham er jobbet som buschauffør en livsstil, og han sætter en ære i at hjælpe, hvor han kan.

- Da jeg så de stakkels unger stå og hænge med mulen, tænkte jeg, at »de skulle bare af sted«, smiler han.