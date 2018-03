Se billedserie Niklas Larsen havde landsholdsdresset på. Her sammen med "vip-rynke" Torben Kjerulff. Foto: KIM BRANDT

Kvickly var kvikkest

Slagelse - 11. marts 2018 kl. 17:42 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

God stemning, godt humør og stor energi på cyklerne. Det beskriver nogenlunde lørdag formiddag i Vestsjællandscentret, som havde lagt torv til årets Rynkeby-spinning-event.

Efter fire år med Salto Systems som vindere blev det Kvickly, der løb med sejren og den store pokal. Tredjepladsen gik til Sportigan Klub & Erhverv, der ligesom Kvickly deltog for første gang.

Over 30 sponsorer bakkede op, og de fleste var også at finde på cyklerne - ikke for at vinde - men for at hjælpe til med indsamlingen til Børnecancerfonden.

Den lokale cykelstjerne Niklas Larsen var også inviteret - ikke for at cykle, men for at fortælle lidt om sin komet-karriere på cyklen, hvor han allerede har deltaget i både OL og VM i banecykling - og tilmed har cyklet flere medaljer hjem.

Selv om han lige nu bor i Københavns-området af hensyn til sin uddannelse og træningsrutiner med blandt andet støtte fra Team Danmark, så har han på ingen måde glemt, hvor han kommer fra.

- Det hele startede i Slagelse for cirka 10 år siden, hvor jeg så Post Danmark Rundt. Der blev jeg grebet af cyklingen, fortalte han fra scenen i centertorvet.

Hans far Palle og lillebror Tue, som også begynder at gøre sig bemærket på cykel, var også med i centret, og der er ingen tvivl om, at den familiære opbakning til de unges cykelkarriere er til stede.

- Jo, jeg har kørt mange kilometer landet rundt med Niklas, da han var yngre, fortalte den stolte far til Sjællandske. Vel at mærke i bil - med knægtens racercykel bagpå.

Selv fortalte Niklas lidt om sin hverdag og daglige træning - og understregede, at han endnu ikke er blevet millionær på at køre cykel, selv om han besidder et åbenlyst talent.

- Det kan være, det kommer, smilede han, men understegede samtidig, at det fortsat er det sportslige, som driver værket.

Hans næste - og bestemt opnåelige mål - er deltagelse i OL i Tokyo i 2020.

Efter interviewet fortsatte dysten med de mange spinninghold på centertorvet, og der blev også afholdt en konkurrence om at blive »Årets maskot« i Slagelse.

Den blev vundet af »Super Louis« fra Louis Nielsen foran »Kronse«, »Albert«, »Frønse«, »Fætter BR« og »Louie«, som alle delte andenpladsen.

Under hele seancen var der stort set fyldt med folk på centertorvet, og »VIP-Rynke-kaptajn«, Torben Kjerulff, kunne sammen med en anden vip-rynke, Michael Carlsen, som har stået i spidsen for alt det praktiske, glæde sig over den store opbakning. Ikke mindst fra de tre hovedsponsorer - Vestsjællandscentret- XL Byg og Fabrikken - Center for sundhed.

- Det endelige regnskab er endnu ikke gjort op, men vi håber at nå op omkring 100.000 kroner til støtte for børn med kræft og deres familier, siger den tidligere Rynkeby-kaptajn Poul Buur.