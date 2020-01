Kurset tager cirka tre timer, og det afholdes i første omgang tre gange hos Slagelse Brand og Redning i Korsør. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding på mail til maubkr@yahoo.com. Kurserne afholdes onsdag den 29. januar klokken 18.30, lørdag den 1. februar klokken 13.00 og torsdag den 27. februar klokken 18.30. Tilmelding skal ske senest to dage før kursusstart.

Kursus skal lære borgere at beskytte sig mod oversvømmelser

Slagelse - 11. januar 2020

Hvad gør man, når stormen kommer, og vandet begynder at stige? Og hvordan forbereder man sig og undgår de værste skader? Det er nogle af de emner, som et nyt kursus »Bo Vandsikkert« skal klæde deltagerne på til at håndtere. Kurset er gratis og henvender sig til borgere, der bor i områder, hvor der er risiko for oversvømmelser.

- Vi vil selvfølgelig forsøge at hjælpe folk, så godt vi kan i en oversvømmelsessituation. Vores opgave er i første omgang at sikre infrastruktur og kommunens bygninger og værdier. Først når disse opgaver er løst, vil vi kunne begynde at hjælpe borgere. Men vi kan ikke garantere, at vi har resurser til at hjælpe alle. Derfor er det vigtigt, at folk også selv er forberedt, så beredskabet kan koncentrere sig om de steder, hvor der er mest brug for hjælp. Det håber vi, at kurset kan give deltagerne nogle redskaber til, siger beredskabschef Michael Djervad.

Kurset bliver afholdt af Slagelse Kommune og Beredskabsforbundet i fællesskab, og baggrunden er klimaforandringerne, som betyder, at Danmark oftere bliver ramt af voldsomt vejr. Samtidig forventer man at både hav- og grundvand vil stige over de kommende årtier, og det tilsammen kommer til at udfordre beredskabet i Danmark. Derfor er der brug for, at borgerne også kan hjælpe sig selv. Kurset skal give borgerne redskaberne til netop det. Kurset indeholder både en teoretisk og praktisk del. Blandt andet får deltagerne teori om, hvordan man bygger et dige, som kan holde vandmasserne på afstand, og de skal også selv prøve kræfter med at fylde sandsække.

- Det handler om at være forberedt. Det er alt for sent at begynde at interessere sig for, hvordan man beskytter sig, når vandet først er der. Kurset giver selvfølgelig viden om, hvordan man afhjælper situationen, når vandet stiger, men deltagerne vil også lære, hvordan man forebygger og forbereder sig, før det sker, siger Marianne Kristiansen, Beredskabsforbundet, som underviser på kurset.