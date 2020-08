Kunstudsalg før Kabeldepotet lukker

Den sidste udstiller i Kabeldepotet, inden det fra den 5. september lukker for en større ombygning og isolering, der giver mulighed for opvarmning og dermed brug hele året rundt , er kunstneren Torben Lundsted. Han har besluttet at holde et »ombygningsudsalg«, hvor han den kommende weekend lørdag den 29. august og søndag den 30. august giver 20 procent rabat på sin kunst udført i enten grafik eller keramik i Smedens værksted. Der er åbent 11.00 til 16.00 begge dage, og adressen er : Kunstnerværkstedet Kabeldepotet Søbatteriet 17, 4220 Korsør.