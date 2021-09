Medlem af Skælskør Kunstforening, Sofie Mygind, er i fuld gang med at forsøge at skrubbe graffiti af væggene i en af de to kunstunneler. Foto: Anna Gudmann Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Kunsttunneler udsat for graffiti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kunsttunneler udsat for graffiti

De to tunneler med malet kunst på væggene under Norvejen i Skælskør er blevet overtegnet med graffiti op til weekenden. Det, synes Skælskør Kunstforening, er synd.

Slagelse - 13. september 2021 kl. 11:19 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

De to tunneler, der løber under Norvejen ved henholdsvis Nytorv og ved enden af Skovvej i Skælskør, blev i 2019 og 2020 dekoreret med kunst, men nu er de to kunsttunneler blevet overmalet af graffiti. Det fortæller formand for Skælskør Kunstforening, Pernille Kirkeskov-Hansen til Sjællandske lørdag formiddag.

Skrubbes væk Da Sjællandske kommer forbi tunnelen ved enden af Skovvej, står tre medlemmer af Skælskør Kunstforening og er i gang med at forsøge at rense graffitien af. De flittige kunstelskere er Steen Rosendahl Hansen, Jan Vinther og Sofie Mygind. Med knofedt, vand og sæbe forsøgte de at skrubbe så meget af graffitien af som muligt. Her var meget af det, der var blevet skrevet på væggene, nemlig steder, hvor der kunne skrubbes, uden det ville gå ud over selve kunsten på betonvæggene. Artiklen fortsætter under billedet...

I kunstunnelen med kunst fra Mia Nelle Drøschler var mere af graffitien malet over selve malerierne, og det gør det sværere at fjerne. Foto: Jan Vinther

Det er synd Anderledes er situationen i tunnelen ved Nytorv, her er der malet og skrevet direkte på de malerier, kunstneren Mia Nelle Drøschler har lavet i 2019. Den anden kunsttunnel står Kristian Vodder Svensson bag sammen med tre kunsttalentklasser fra Skælskør.

- Det er så synd, at der er nogen, der ikke kan lade det være, siger Pernille Kirkeskov-Hansen fra Skælskør Kunstforening.

- Vi tager en snak med politiet om det. Det kan være, de kender de tags, tilføjer hun.

På nuværende tidspunkt ved foreningen ikke, hvad de skal gøre, for at redde de malede tunneller, men der er overvejelser om at male kunsten over med en form for »coating« eller lak, så graffiti i fremtiden let kan fjernes, i tilfælde af, at det sker igen.

- Men det koster alt sammen penge, og det er penge, vi ikke har, siger Pernille Kirkeskov-Hansen.

Kunstforeningen opfordrer forældre i Skælskør til at tage en snak med deres børn om det, og de håber det ikke sker igen. Det er ikke første gang, der har været tegninger i tunnelerne, men det har ikke før været i samme omfang.