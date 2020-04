Jens Kantø er død efter flere års sygdom. Foto: Per Seyffart

Kunstneren Jens Kantsø død 84 år

Maleren og billedhuggeren Jens Kantsø er død. Han blev 84 år.

Slagelse - 15. april 2020 kl. 19:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dødsfaldet er omtalt i et udsendt nyhedsbrev fra Korsør Kunstforening, hvor formanden Finn Mikkelsen skriver, at foreningen med sorg må notere, at Jens Kantsø afgik ved døden i marts efter flere års sygdom.

Jens Kantsø flyttede fra Slagelse til København, men kom ofte i sit sommerhus i Frølunde. Han var meget bidragende til Korsør Kunstforenings sommerudstillinger siden starten i 1997.

Jens Kantsø blev født 26. juli 1935 i Vordingborg. Han debuterede i 1961 på Kunstnernes Efterårsudstilling.

I 2004 var han årets kunstner i Slagelse, ligesom han to år efter efterfølgende blev inviteret til at præsentere sine værker hos et af verdens førende gallerier, Saatchi Gallery i London.

Til Sjællandske sagde Jens Kantsø dengang:

- Det er en meget stor ære at være blevet valgt. Jeg har ikke ansøgt om det, de har selv spottet mig. Og det er en kæmpe anerkendelse, de arbejder med alle de store internationale navne.

Kantsøs flerårige samarbejde med »International Corporate Art« (Oslo) og »London Contemporary Art« om udsmykningsopgaver, herunder et større maleri til krydstogtskibet »Freedom of the Seas«, menes også at have været medvirkende til invitationen Saatchi Gallery i London.

hewe