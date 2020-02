Kunstnere i nye omgivelser

Torsdag 5. marts holder kunstnerlavet KIT i Skælskør åbningsreception i nye omgivelser på Algade 37, hvor der tidligere blandt andet både har været frisør og antikhandel, er det nye domicil for kunstner-netværket, efter at det tidligere tilholdssted hos keramikerne i Bruuns Hjørne på Gammeltorv er blevet til en fond.

- Det har længe været vores ønske at være mere synlige i bybilledet og give de kunstnere, der ikke selv har et udstillingsvindue, mulighed for at udstille offentligt, fortæller Mie Hedegaard.