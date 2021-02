39-årige Morten Modin har brugt knap et halvt år og 50.000 kroner på at skabe 3D-printet kunst. Nu frygter han, at udstillingen aldrig bliver vist, som den er tiltænkt på grund af coronavirus. Foto: unknown

Kunstner ked af corona-restriktioner: - Det er jo brutalt

Udstillingen »De Uønskede« skulle oprindeligt allerede nu være blevet vist i Kunsthal Kongegaarden i Korsør. Men forlængelse af corona-restriktioner får nu kunstneren bag til at frygte en aflysning. Det vil være hårdt. For udstillingen har både været dyr og taget lang tid at producere.

Slagelse - 01. februar 2021

Først skulle den være vist den 19. januar. Så blev det ændret og flyttet til den 13. februar.

Men med den seneste forlængelse af de nuværende corona-restriktioner er det uvist, hvornår man kan opleve kunstudstillingen »De Uønskede« i Kunsthal Kongegaarden i Korsør.

Og om man overhovedet kommer til det.

Det er i hvert hvad frygten hos kunstneren selv, Morten Modin, der har investeret omkring 50.000 kroner i udstillingen, som er en stedspecifik soloudstilling med blandt andet 3D-printede buster, og som har taget knap et halvt år at lave.

- At udstillingen er stedspecifik betyder jo netop, at den tager udgangspunkt i de historiske og arkitektoniske rammer, der er i Kongegaarden, forklarer Morten Modin og peger på, at busterne forestiller Freidrich Struensee (1737-72) og Dronning Caroline Mathilde (1751-75).

Hårdt ramt De to indledte i 1770 et kærlighedsforhold, selv om Caroline Mathilde var gift med kongen af Danmark Christian d. 7, efter Struensee var ansat som kongens rejselæge under en udlandsrejse fra 1768 til 1769.

Og noget historie forlyder, at affæren blandt andet fandt sted på netop Kongegaarden, før det blev opdaget, og Caroline Mathilde blev sendt til Tyskland, mens Freidrich Struensee blev dømt til halshugning. Artiklen fortsætter efter billedet...

Kunster Morten Modin har plant andet 3D-printet Dronning Caroline Mathilde. Privatfoto.

- Så det er ikke skulpturer, der bare kan flyttes rundt og vises alle mulige andre steder. For så mister de den ånd, som bliver skabt, når man ser værkerne i en kontekst, siger Morten Modin, der derfor håber, at udstillingen bliver mulig.

- Det kulturelle område er lige så hårdt ramt som flyindustrien. Og det er også derfor, at vi så gerne vil ud over rampen med den her udstilling. Det er jo brutalt, hvis vi ikke får lov til at vise den, uddyber han.

Frygter forlængelse »De Uønskede« skulle nu og frem til den 14 marts være blevet udstillet i Korsør.

Men ved regeringens seneste pressemøde torsdag aften blev de nuværende corona-restriktioner og nedlukninger, der også omfatter kulturliv, forlænget frem til den 28. februar.

"Jeg forstår jo godt, at man ikke bare kan skubbe alt for at gøre plads til en enkelt udstilling (...)"

- Morten Modin, kunstner - Morten Modin, kunstner Og med udsigten til, at landet genåbner i etaper, frygter udstillingens ophavsmand og kunsthalslederen, at en yderligere forlængelse om nedlukning af blandt andet Kunsthal Kongegaarden kan komme på tale.

Det kan betyde, at »De Uønskede« slet ikke når at blive udstillet.

- De (udstillerne, red.) har jo også et program, som de skal følge. Og jeg forstår jo godt, at man ikke bare kan skubbe alt for at gøre plads til en enkelt udstilling, som skulle have været blevet vist for længe siden, fortæller Morten Modin, der privat bor i København med sin kæreste og to-årige datter.

Had-/kærlighedsforhold I 2014 blev Morten Modin, der er 39 år, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og har siden arbejdet som professionel udøvende billedkunstner.

Men interessen for 3D-print opstod det sidste år på kunstakademiet i 2013.

- Egentlig har jeg altid svoret til at arbejde med hænder og kroppen om udfoldelse. For der sker noget andet med kunst, når der er et menneske bag udtrykket, end når det er en computer, der har 3D-printet noget, forklarer Morten Modin og beskriver interessen for 3Dprint som et had-/kærlighedsforhold. Artiklen fortsætter efter billedet...

At udstillingen er stedspecifik betyder, at den vil miste en stor del af sit udtryk, hvis den vises andre steder end på Kongegaarden i Korsør, siger Morten Modin. Privatfoto.

- For jeg kan samtidig godt lide at gå til grænsen og opdage, hvad der er muligt, uddyber Morten Modin og peger på, at han eksempel har 3D-printet en af busterne af Freidrich Struensee i en størrelse på 2,5x2,5x2 meter.

- Så han er jo gigantisk. Og 3D-print giver et helt andet udtryk. Det er noget andet materiale, end man kan arbejde med ved at bruge hænderne, siger Morten Modin.

I stedet leger han med printet og brugen af farver til at give kunsten sjæl, forklarer han.

Håber på april Som kunstner mener Morten Modin nemlig, at han har et ansvar for at arbejde med de værktøjer, der med hans egne ord »er oppe i tiden«. Og det altså 3D-print.

- Om få år så kan det være, at der kommer robotter til. Eller kunstig intelligens. Og hvad kan det så i forhold til at skabe kunst, spørger han retorisk og nysgerrigt.

Lige så nysgerrig er han dog på regeringens næste udmelding, som kan blive afgørende i forhold til hans seneste kunstværk.

Vil vende diskussion på hovedet Billedkunstner Morten Modin blev inspireret til udstillingen ’De Uønskede’, efter statuer over hele den vestlige verden blev væltet som en reaktion på drabet på George Floyd og de efterfølgende massedemonstrationer i USA i sommer.

Det genstartede samtalen om, hvordan vi bør forholde os til statuer i det offentlige rum, der afbilleder personer, som vi ikke ville hylde den dag i dag. For eksempel statuer af kolonialister eller slavehandlere.

En diskussion, der ikke kun nåede USA, men som spredte sig til Storbritannien og Belgien, hvor skulpturer på lignende måde blevet væltet eller vandaliseret.

- Min udstilling er en kommentar til at vende diskussionen på hovedet: Hvis vi ser tilbage på historien, var der nogen, som vi ikke hyldede dengang, men som vi måske burde have hyldet, spørger Morten Modin retorisk og uddyber:

- Freidrich Struensee og Dronning Caroline Mathilde var bestemt uønskede i deres tid. Men i dag ser vi anderledes på det, vil jeg tro: At være gift med en infantil konge og blive forelsket i et andet menneske, ville ikke være så forfærdeligt, hvis det skete i dag. Det ville vel nærmest være modigt.





Selv håber Morten Modin, at en genåbning vil finde sted senest til april, og at han her vil kunne vise de 3D-printede buster af Freidrich Struensee og Dronning Caroline Mathilde frem til offentligheden.

Men det er ikke sikkert, at det vil ske, vurderer han.

Måske online-udstilling - Hvis der ikke bliver åbnet, så er det jo drønærgerligt, siger Morten Modin og uddyber, at alternativet kan ende med at blive en online-udstilling af værkerne.

- Men det er aldrig det samme, som at se dem fysisk. Det vil det alrig blive. Det er jo tiltænkt som en fysisk udstilling og stedspecifikt på Kongegaarden, fastslår han.

Sideløbende med Morten Modins udstilling »De Uønskede« skulle Kunsthal Kongegaarden også have udstillet Steen Rasmussens »No Borders«, der blandt andet viser dåser med indsamlet vind fra verden, Korsør og fra Halsskov.

Begge udstillinger er støttet af Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond og Slagelse Kommune, og de er kurateret af Kunsthalsleder Henrik Broch-Lips.

FAKTA De nuværende corona-restriktioner betyder, at lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden.

Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

Ifølge en rapport ved navn ’Genopbygning af Europa’ er Europas kulturindustri lige så ramt af coronakrisen som flybranchen. Således er den kulturelle og kreative sektors omsætning i EU ifølge rapporten indskrænket med næsten en tredjedel i 2020.

Foreløbig gælder de nuværende corona-restriktioner til og med den 28. februar, men de er op til flere gange blevet forlænget.

Kilde: Kulturministeriet, Genopbygning af Europa; De kulturelle og kreative industrier før og efter corona