Galleriejer Johnny Persson - her iført et spraget mundbind fra kunstneren Kristian von Hornsleth, som bliver hovednavnet i næste udstilling fra på mandag.

Kunsthandler: - Glad for Bilka ikke sælger kunst

Mange mindre forretninger har vanskelige vilkår i øjeblikket - det gælder også for Kunstgalleriet på Bredegade i Slagelse. Men med krisen kommer også kreativiteten.

Mens flere forretninger/brancher har været nedlukket i meget lang tid, så har Kunstgalleriet på Bredegade »kun« haft lukket i et par måneder.

- Min dankortterminal har ikke været brugt siden 22. december, konstaterer galleriejer Johnny Persson med et skævt smil.

Han har som så mange andre været nødsaget til at tænke kreativt.

- Det gælder om at bruge tiden til noget fornuftigt og ikke bare sætte sig over i et hjørne og tude. Jeg har blandt andet brugt tiden til en større oprydning i hele butikken, fortæller han.