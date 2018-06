Galleriejer Claus Frederiksen (th) sammen med den kommende ejer, Johnny Persson. Mange ved ikke, at Persson, som er uddannet jurist, i mange år har haft en glødende passion for kunst. - Nu har galleristen så skubbet juristen lidt til side, griner han. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Kunstgalleriet overtages af tidligere byrådsmedlem

Slagelse - 02. juni 2018

Forretningen har egentlig ikke været til salg, og Claus Frederiksen havde ikke sådan for alvor tænkt over at stoppe - men så kom der et tilbud, han ikke kunne sige nej til.

Det tilbud kom fra et tidligere byrådsmedlem, som i mange år har været mere end normalt kunstinteresseret - og det betyder, at Kunstgalleriet på Bredegade 4 i Slagelse pr. 1. august overtages af Johnny Persson, som pr. 1. januar sagde farvel til politikken.

Sjællandske møder de to hovedpersoner i Kunstgalleriet fredag formiddag:

- Jeg er jo en årgang 1952, så det er vel ikke helt hen i skoven, at jeg tænker på at drosle lidt ned, siger Claus Frederiksen.

Han bærer en hvid Salvador Dali-skjorte, og så ligner han som altid en, der netop er kommet hjem fra sydens sol i tre uger.

Over for ham sidder Johnny Persson, som netop har opsagt sit job som jurist i jobcentret i Sorø Kommune.

- Jeg glæder mig som et lille barn til at komme i gang, siger Persson, der i mange år - ved siden af politikken - har haft en stor kærlighed til kunst.

- Der er sikkert nogle, som har undret sig over, jeg tit har været her i forretningen, men det skyldes dels min store kunstinteresse, og så har jeg jo forberedt dette her i længere tid, siger han.

Ingen af de to ønsker at offentliggøre købesum eller andre økonomiske detaljer om handelen - dog har de lavet en »gentleman-agreement«, der betyder, at Claus ikke åbner et nyt, konkurrerende kunstgalleri i Slagelse.

- Naturligvis vil jeg ikke slippe kunstverdenen helt. Jeg kan for eksempel godt forestille mig, at jeg kunne hjælpe til med kunstvurderinger i forhold til forsikringsselskaber og auktioner, siger Claus Frederiksen.

Kunstgalleriet vil bibeholde sit navn - også efter overtagelsen den 1. august.

- Hvorfor ødelægge noget, som ikke er gået i stykker, siger Johnny Persson.

Den nye ejer har heller ingen planer om at ændre markant på den måde, forretningen drives på i dag. Dog har han en række nye ideer, som han på sigt vil forsøge sig med:

- Jeg vil f. eks. prøve, om det ikke også er muligt at fange de lidt yngre menneskers interesse for kunst, siger han - vel vidende, at unge studerende ikke har så mange penge at rutte med. Han vil på et senere tidspunkt gå i flere detaljer, men det bliver først efter overtagelsen 1. august.

- På grund af ferier med videre bliver overdragelses-receptionen afholdt den 17. august, fortæller de to samstemmende.