Se billedserie Asta får lidt hjælp til en svær knude af naturvejleder Mette Jensen. Foto: Solveig Hansen

Kunst skabt i og af naturen på Kobæk

Slagelse - 26. juli 2019 kl. 07:02 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kobæk: Asta er i ly af sin kasket i gang med at rive blade af flere friske pilegrene. Grene som hun, sammen med sin mor, netop har klippet af ved en nærtstående pilebusk. Tanken er at skabe en stjerne af to trekanter, som hver især skal bindes sammen med græsstrå.

Asta fra København er med andre ord i gang med at skabe et stykke Land art - en kunstform, hvor naturen spiller en central rolle, og hvor kunsten bliver skabt i og af naturens materialer, og siden lever videre og forgår i naturen.

- Vidste du, at man i gamle dage brugte pilebark som hovedpinepiller, lyder spørgsmålet fra Mette Jensen, der er naturvejleder i Slagelse Naturskole og dagens ansvarlige for arrangementet Land art på Kobæk Strand. Arrangementet er et af sommerens mange Blå Flag-aktiviter i Slagelse Kommune, som har i alt syv Blå Flag-strande.

- Barken indeholder et stof, som virker smertestillende, men faktisk beskytter træet sig blot mod angreb af skadedyr ved at smage surt, fortæller Mette Jensen, der samtidig giver Asta en hjælpende hånd med at få bundet en knude.

Ved siden af Asta er Frigg på syv i gang med at lave en smiley af strandsten, muslinger, tang og blomster. Som et sidste touch får smileyen et par fine øreringe af hvide muslingeskaller.

- Det kan lynhurtigt blive noget med BonBon-Land og lignende. Det her er tæt på, hvor vi bor, og det er dejligt at komme ud at gå med snuden i jorden, siger Friggs mor, der gerne sparer med sin datter undervejs, men derudover lader datteren styre den kreative proces med smileyen alene.

Inden de to piger gik i gang med deres værker, gav Mette Jensen de fremmødte strandgæster en kort introduktion til kunstformen Land art, hvor naturen er i højsædet fra skabelse til forfald. To kendte mestre, engelske Richard Schilling og skotske Andy Goldsworthy, har gjort det til deres kunstneriske vartegn at gøre det, som de to piger gjorde torsdag formiddag på Kobæk Strand.

En tredje pige, Emma på seks år fra Lyngby, var også på banen på Kobæk torsdag formiddag, hvor hun skabte den fineste mælkebøttering i en fatning af en blåmusling.

- Det er rigtig positivt at være ude i sommerlandet, hvor både børn og voksne er dejlig kreative og med på legen, siger Mette Jensen. Et standpunkt som undertegnede kun kan bekræfte efter en formiddag med sand i skoene.

