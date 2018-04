Kunst og skak spiller sammen

Kunst og skak kan sagtens kombineres. Det kan alle forvisse sig om på en udstilling af blandt andet malerier, glas, perler og puder, som 40 børn i den integrerede daginstitution Skovbrynet i Sørbymagle ved Slagelse har lavet gennem de seneste seks uger. Skakspillet har været tema for årets projekt, der også har budt på en skakkage, og den del af projektet, der havde med selve skakspillet at gøre, nåede et højdepunkt, da nogle af de kreative og skakspillende børn skulle spille mod Bruno Sørensen, der er formand for Dianalund Skakklub. Han stillede op mod 12 modstandere, og kom så ikke og sig, at skak ikke giver motion, for den drevne skakspiller gik rundt mellem de 12 ved bordene i flere timer.