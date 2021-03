Se billedserie Der er tusindvis af varer, særligt når samtlige bøger, bluser og lignede tælles med. Foto: Mie Neel

Kunderne tog bagdøren ved åbning af outlet i lukket center

Slagelse - 08. marts 2021 kl. 19:30 Kontakt redaktionen

Indtil videre er syv butikker salgsparate med en stand i det tidligere Dalle Valle-lokale på centertorvet i Vestsjællandscentret.

- Men der kommer nogle flere til, når der åbnes mere op. De, der ikke er her, venter, til de må have en omsætning i forhold til hjælpepakker og så videre, forudser marketingchef Jane Dahl, der mandag kunne konstatere et betydeligt rykind, da centrets outlet-forretning åbnede.

Lokalet, som tilgås fra centrets bagside ud mod Torvegade, er åbnet helt i henhold til retningslinjerne, og med en begrænsning i antallet af kunder på 50 kan det sagtens syde af energi, selv når alle regler overholdes.

Og det var netop tilfældet på åbningsdagen, hvor der kunne oses iblandt bøger, legetøj, jakker, sko, bluser, bukser og det øvrige sortiment, som centrets butikker er brændt inde med under nedlukningen.

Flere bakker op Der er indtil videre tale om Bog & Idé, Sophie B., Dissing, Name It, Nielsens afdelinger for dame, herre og »teenz« samt Legekæden, som reelt udgør en ottende butik. Deres varer hører imidlertid normalt til på Bog & Idés hylder. En butik, der ikke som nogle andre har bagdøren åben.

- Det kan ikke rigtig svare sig. Det går lige, som det er nu, men at vi får mulighed for at fyre vores bogudsalg af her, er rigtig fint, lød det mandag formiddag fra butikschef Morten Danner, der kunne iagttage stakke med bøger, som han normalt kommer af med i forbindelse med bogudsalget i februar.

Praktisk nemt Det er således langtfra alle centrets cirka 60 forretninger, der er - og vil blive - repræsenteret i outlet-mekkaet, hvor der naturligvis er stærke rabatter at hente.

Der er for eksempel ingen smykker at finde.

- Men det skyldes, at vi ikke har mulighed for at holde opsyn med varerne. Samtidig er det nok også begrænset, hvor mange sæsonprægede varer man får i sådan en butik, siger Jane Dahl, der ser, at det primært er tøjforretninger, der sælger ud af varer, de ellers måtte være brændt inde med.

Nøjagtigt som det sås i forbindelse med online-salget via Facebook, som der også blev taget initiativ til, da det hele lukkede ned i december.

Det er centrets ansatte, der står ved kasseapparatet. Det vil sige, at ingen butikker har udgifter ved at have en stand.

- Og så længe lokalet er ledigt, og der er en efterspørgsel, så holder vi åbent. Også når butikkerne måtte åbne igen, hvilket forhåbentligt bliver snart, siger Jane Dahl, der fortæller, at man har gjort det så praktisk nemt som overhovedet muligt.

Det betyder, at hver butik har fået en stregkode, og da der kun kan betales med kreditkort, er det nemt at sende penge i retning af de rette forretninger, når regnskabet gøres op én gang månedligt.

Der er åbent hver dag mandag til fredag fra klokken 10 til 17. Lørdag hedder lukketidspunktet klokken 16.