Kunder strømmer til shoppingcenter efter genåbning: Ligner tilstande før corona

Flere kunder strømmede til Vestsjællandscentret, da der onsdag blev genåbnet efter fire måneders nedlukning. Selv butikker, der har kunnet holde deres bagdør åben siden 1. marts, fik ekstra travlt.

Slagelse - 22. april 2021

I mere end seks uger har kunder kunnet få stillet købetrangen i gågadens butikker. Men det holdt dem ikke fra at tage på shopping, da store butikscentre på over 15.000 kvadratmeter onsdag fik lov til at genåbne.

I Vestsjællandscentret i Slagelse, der åbnede med store ballondekorationer ved centrets indgange og ude foran hver enkelt butik, var der i hvert fald travlt.

Det oplevede blandt andre Nadia Kaspersen, der er souschef i tøjforretningen ONLY og onsdag havde sat ekstra mange på arbejde.

Før genåbningen havde butikken bagindgangen åben. Men det lokkede ikke nær så mange kunder til.

Meget mere liv - Der er meget mere liv i centret nu, og det giver naturligt flere kunder, forklarer Nadia Kaspersen og peger på, at det skyldes, at samtlige butikker nu har åben - altså også de, der ikke har kunnet bruge en bagindgang.

- Nogle køb sker jo også impulsivt, men før fik vi kun de kunder, der kom specifikt for at købe noget hos os. Nu kan det være, man egentlig skal forbi en anden butik, men falder over noget på vores stativer, forklarer hun. Artiklen fortsætter efter billederne...

Ifølge Erik Rydahl, der er centermanager i Danske Shoppingcentre, hvor Vestsjællandscentret hører under, var der i op mod 650 kunder inde i centret ad gangen på genåbningsdagen.

- Det er det samme som en god fredag eftermiddag før corona. Normalt ville vi have omkring 400 kunder på det her tidspunkt. Men vi må være op til 2305 på grund af al den plads, vi har. Så det har stadig været sikkert for alle at shoppe, fortæller han.

Og netop sikkerhed vægtes højt i ONLY-butikken, hvor man ifølge Nadia Kaspersen gør alt for at undgå en ny nedlukning. For eksempel er der opsat skilte, der minder om at spritte hænder og anbefaler kunder at komme alene.

Glæde sprænger skalaen De gode vaner bliver også husket og flittigt gjort brug af i undertøjsforretningen CHANGE i Vestsjællandscentret, hvor Malene Rohdenwiller er butikschef.

Her har man modsat ONLY-butikken i selvsamme center ikke haft mulighed for at benytte en bagindgang til at invitere kunder ind ad.

På en skala fra et til 10 sprænger glæden over centrets genåbning derfor skalaen og ender på 12, fortæller Malene Rohdenwiller.

- Vi er så glade. Virkelig, virkelig glade. Og vi var her også allerede i går (tirsdag, red.) for lige at gøre butikken klar, fortæller butikschefen og peger på, at hun og butikkens andre ansatte har glædet sig til gensynet med kunderne - men også til gensynet med hinanden.

- Vi har skrevet sammen på kryds og tværs, fordi vi har savnet at se hinanden og bare ja, savnet at være på arbejde, forklarer hun.

"Jeg er helt overvældet over, hvor mange der er kommet. Flere har endda specifikt sagt, at de er her for at støtte os."

- Malene Rohdenwiller, butikschef i CHANGE, Vestsjællandscentret - Malene Rohdenwiller, butikschef i CHANGE, Vestsjællandscentret Onsdagens genåbning blev derfor fejret med særligt gode tilbud. I CHANGE-butikken har man nemlig valgt at sætte alt 50 procent ned i håbet om at lokke endnu flere kunder til efter en hård periode med fire måneders nedlukning.

- Det er for at forkæle vores kunder, så de kan få lidt mere i posen for de samme penge, som de ellers ville bruge. Men det er også for at få nogle af de kunder, der kommer for at handle i de andre butikker. For vi håber selvfølgelig, at de også falder over noget lækkert på vores stativer, fortæller Malene Rohdenwiller, der ligesom centrets øvrige butikker allerede onsdag kunne glæde sig over kundestrømmen.

- Jeg er helt overvældet over, hvor mange der er kommet. Flere har endda specifikt sagt, at de er her for at støtte os, forklarer hun.

