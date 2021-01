Just Burgers slog dørene op første gang torsdag her på Løvegade i Slagelse. Åbningen blev fejret med flere gratis burgere end først planlagt på grund af stor efterspørgsel. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Kunder roser ny burgerbar: Åbnede med 250 gratis burgere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunder roser ny burgerbar: Åbnede med 250 gratis burgere

Ejere af ny burgerbar i Slagelse føler sig »godt taget imod« efter åbning torsdag. Her blev delt 250 gratis burgere ud, hvilket hurtigt fik tilfredse kunder til tasterne.

Slagelse - 30. januar 2021 kl. 13:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Lækre burgere. Bøffen var rigtig saftig og stegt til perfektion. En god dressing og i det hele taget masser af smag i burgeren. Helt klart ikke sidste gang, min kæreste og jeg skal have burgere her.«

Sådan lyder bare én af de anmeldelser, der siden torsdag er tikket ind hos den nyåbnede burgerbar Just Burgers i Slagelse på blandt andet Facebook. Her fik flere nemlig mulighed for at smage Slagelses nye bud på en burger, da spisestedet slog dørene op på Løvegade med 250 gratis burgere.

Burgerne bestod blandt andet af en brioche burgerbolle, smeltet ost og bøffer stegt på flammegrill.

Og egentlig var det kun meningen, at der skulle være delt 200 ud. Men stedets ejere besluttede at udvide antallet, da de første 200 var reserveret på rekordtid.

Udsolgt på 15 minutter - Jeg tror, at der gik 15 minutter, så var der udsolgt. Det var helt vildt, fortæller Francette Marie Kadiri, der har åbnet Just Burgers i samarbejde med sin mand.

Ifølge parret var hele idéen med at dele gratis burgere ud netop at introducere kommende kunder for den nye smag, der forhåbentlig skal kunne konkurrere med byens andre spisesteder. Artiklen fortsætter efter billedet...

Francette Marie Kadiri har åbnet Just Burgers i samarbejde med sin mand, og det er ifølge hende ambitionen at servere »simple burgere af gode råvarer« ud fra et simpelt menukort. Foto: Fleur Sativa

- Men vi er faktisk lidt overrasket over, at responsen er kommet så hurtigt. Folk har allerede anbefalet deres venner at prøve vores burgere. Så der sker bare rigtig meget på de sociale medier lige nu, og vi føler os virkelig godt taget imod, siger Francette Marie Kadiri.

Undgik lange køer For at undgå kødannelse ved udlevering af de mange burgere, kom gæsterne og afhentede maden i »hold« planlagt gennem et elektronisk online-system, hvor gæsterne forud kunne vælge afhentningstidspunkt.

"(...) vi så også, at den digitale verden kan være en kæmpestor hjælp med den situation, vi er i lige nu."

- Francette Marie Kadiri - Francette Marie Kadiri Her kunne samme tidspunkt maks blive valgt af fire personer. Herefter var der fem minutter til næste tid, hvor et nyt hold kunne afhente. Ifølge Francette Marie Kadiri stod der således højest fem mennesker i kø ad gangen ude foran burgerbaren.

- Vi synes, at det gik helt fantastisk. Men vi så også, at den digitale verden kan være en kæmpestor hjælp med den situation, vi er i lige nu. Vi oplevede i hvert fald ikke på noget tidspunkt nogen lange køer, fortæller Francette Marie Kadiri.

»Ærlige« burgere Selv er hun vokset op med fem søskende og i et hjem, hvor der altid kom gæster.

Her var mad altid omdrejningspunktet, fortæller Francette Marie Kadiri, der i dag som voksen selv er mor og glad for at invitere gæster på besøg til spisning.

Og her er burgere noget, der altid er faldet i god jord. Uanset alder, fortæller Francette Marie Kadiri.

- Burgere er nemt at samles om. For næsten alle kan lide burgere på den ene eller den anden måde. Så jeg føler virkelig, det er med til at samle folk, fortæller ejeren af Just Burgers, som derfor har ro i maven over at åbne forretning midt i en krisetid. Artiklen fortsætter efter billedet...

Just Burgers menkort består også af side orders som »Dirty Fries« og »Crispy Samosa« samt forårsruller. Foto: Fleur Sativa

- Det, som vi lover på vores menukort, er det, vi leverer. Det er et simpelt menukort og simple burgere af gode råvarer. Intet andet. Vi kalder det ærlige burgere, forklarer Francette Marie Kadiri og uddyber, at brugen af flammegril giver bøfferne »en smag af sommer«:

- Det er ligesom, hvis man samler venner og familie og laver hjemmelavede burgere på grillen hjemme i haven. Her gør vi det bare nemt ved at stå for tilberedningen, fastslår Francette Marie Kadiri.

Just Burgers menkort består også af side orders som »Dirty Fries« og »Crispy Samosa« samt forårsruller.

Alt laves af danske, økologiske råvarer, og burgerbaren vil holde åbent fra klokken 16 til 21 på hverdage og fra klokken 12 til 21 på lørdage og søndage.