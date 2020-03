Også Arla har måttet ændre procedurer og lignende som led i coronakrisen. Men produktionen af mælk og yoghurt skal opretholdes. Foto: NIels Ahlmann Olesen/Scanpix Denmark

Kunder køber ind som var det jul eller påske

Den sidste halvanden uge har det været noget helt særligt at arbejde på Arlas mejeri i Slagelse. Mejeriet er Danmarks største leverandør af mælk og yoghurt og står for godt en tredjedel af det samlede marked for friske mælkeprodukter i Danmark.

Det er derfor også afgørende, at Slagelse Mejeri holder produktionen i hævd midt i en tid med corona og nedlukning, hvor mange danskere i øvrigt har puttet lidt ekstra mælk og yoghurt i indkøbskurven.

Faktisk har efterspørgslen nogle dage været så høj, at den har slået årets travleste indkøbsdage, som normalt er op til jul og påske.

Og der er fortsat ingen slinger i valsen.

- Vores hverdag er på en og samme tid både den samme og radikalt forandret. Vi holder produktionen oppe og fastholder vores hverdag, men for folk omkring os ser hverdagen helt anderledes ud. Vores medarbejdere har gjort et enestående stykke arbejde for, at vi i fællesskab kan leve op til den store efterspørgsel. Det kræver en stor indsats og fleksibilitet fra medarbejderne, men det driver os, at vi er med til at gøre en forskel for samfundet, siger direktør Ole E. Hansen, der beretter, at hans 380 medarbejdere har formået at levere de mængder mælk og yoghurt, som danskerne har behov for.

Godt hjulpet på vej af, at de godt 100 Arla-landmænd leverer de samme mængder mælk til mejeriet som normalt.

Holder afstand, spritter af og spiser ikke sammen

På Slagelse Mejeri er der taget ekstra sikkerhedsforanstaltninger i brug for at undgå coronasmitten. Høj hygiejne er allerede en naturlig del af hverdagen, men mejeriet har sat yderligere tiltag i værk for at følge de anbefalinger, der kommer fra myndighederne og Arla.

- Dem, der kan arbejde hjemmefra, er blevet sendt hjem, og vi har lavet spritstationer, ligesom vi tørrer ekstra af i produktionen og holder halvanden til to meters afstand til hinanden. Derudover har vi byttet buffeten i kantinen ud med indpakkede portionsanretninger, og vi spiser med afstand til hinanden. Vi mødes heller ikke med folk udefra, og alle møder afholdes via Skype. Vi er heldigvis hjulpet af, at vi har en kultur, hvor vi i forvejen har høj hygiejne og er vant til at være påpasselige, siger Ole E. Hansen, der er ydmyg og glad for, at alt flasker sig trods de udfordringer, coronavirussen bærer med sig.

- Jeg oplever en enorm forståelse fra medarbejderne. Alle gør, hvad de kan for, at vi kan levere mælk og yoghurt nok til danskerne. Og vores medarbejdere har håndteret det fantastisk. De knokler hver eneste dag, og humøret har været højt hele døgnet rundt, siger han.