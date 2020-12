Med mindre end en uge til jul har folk travlt med at få købt de sidste julegaver. Det mærker Imerco i Slagelse, som lige nu oplever lange køer med kunder, der ikke kan få pakket potter og pander ind i byens andre isenkræmmere. Foto: Fleur Sativa

Kunder klumper sig sammen i lange køer: - Vi kan faktisk ikke følge med

Mens butikscentre er lukket ned, oplever andre butikker så stor vækst i antallet af kunder, at det er svært at følge med. Julehandlen klumper sig sammen, kritiseres det.

Slagelse - 18. december 2020 kl. 14:36

- Du kan prøve at komme med her. Så kan du se, hvad jeg mener.

Mogens Buhr slår ud med armene, da han viser baglokalet i kælderen til Imerco i Slagelse frem. For her står stakkevis af pakker med varer, som personalet endnu ikke har fået pakket ud.

Det skyldes travlhed, efter nye restriktioner mod coronavirus har lukket landets butikscentre ned, siger butikschefen, hvis ansatte lige nu løber ekstra stærkt.

Imerco-butikken, som ligger på Rådhuspladsen placeret lige mellem Vestsjællandscentret og Galleriet, er nemlig nu den eneste isenkræmmer i Slagelse by. Og det kan mærkes.

- Vi må have 60 kunder inde på samme tid, og jeg har været oppe at tælle nogle gange for at sikre, at vi overholder det. Det er jeg nødt til, forklarer Mogens Buhr, der pludselig godt kunne bruge ekstra personale. For eksempel til at pakke varer ud.

- Vi kan faktisk ikke følge med. Så lige nu forsøger vi at se, om vi kan trække på personale fra andre Imerco-butikker, som er lukket ned, fordi de uheldigvis ligger i et center, fortæller han.

Kø gennem hele butikken I Slagelse plejer kunderne for eksempel også at kunne købe potter og pander i Bahne, Kop & Kande samt Gryde Guru. Men de tre butikker ligger altså alle i enten Vestsjællandscentret eller Galleriet, som nu er lukket ned. Artiklen fortsætter efter billederne...

Køerne i Imerco bliver ekstra lange og strækker sig gennem hele butikken, da kunder skal holde afstand. Foto: Fleur Sativa

I Imerco i Slagelse undersøger butikschef Mogens Buhr, hvordan han kan rekruttere flere ansatte. I øjeblikket har butikken nemlig så travlt, at lageret flyder over med varer, som der ikke er tid til at pakke ud. Foto: Fleur Sativa

- Man kan selvfølgelig købe på nettet. Men fysisk er vi de eneste, der har åbent frem til lillejuleaften. Så lige nu ser det ud som om, at vi vinder på det her, konkluderer Mogens Buhr, der som den eneste negative konsekvens af regeringens restriktioner måske er nødt til at slække på servicen:

- Mogens Buhr, butikschef, Imerco, Slagelse

- Mogens Buhr, butikschef, Imerco, Slagelse - Mogens Buhr, butikschef, Imerco, Slagelse - Hvis det forsætter sådan her, må vi højst sandsynligt droppe at pakke gaver ind. For ellers kan vi ikke nå at få ekspedieret alle de kunder, der kommer, fortæller han og peger på, at køen af kunder strækker sig ned gennem hele butikken.

At kunderne på denne måde »klumper sig sammen« møder kritik af Vestsjællandscentrets marketingschef Jane Dahl.

Kunderne i Imerco-butiken kunne nemlig lige så godt have købt deres julegaver i centret, mener hun.

Bedre at sprede handel ud - Det havde været bedre at sprede julehandlen ud, så man undgik de her lange køer, hvor folk risikerer at stå tæt, forklarer hun og peger på, at nedlukningen kun ville give mening, hvis det gjaldt samtlige butikker og ikke kun butikscentre.

- Det giver ingen mening, at vi skal rammes på det her, slår Jane Dahl fast.

For ramt, det bliver Vestsjællandscentrets butikker. Det mærker blandt andre ejeren af Gryde Guru, som nu går glip af de kunder, der i stedet står i kø i Imerco. Artiklen fortsætter efter billedet...

Med butikken Gryde Guru har Brian Grevelund en webshop - men nedlukningen af Vestsjællandscentret rammer ham alligevel hårdt. Også selv om han holder sin bagindgang åben for kunder. Foto: Fleur Sativa

- Det er måske 1,2 millioner, vi mister. 1,2. Det er rigtig mange penge, siger Brian Grevelund, der med sin placering i centret har en husleje på omkring 140.000 kroner om måneden.

- Men jeg bliver ikke kompenseret. Fordi jeg har webshop under samme CVR-nummer, så får jeg ikke en krone, siger han.

Brian Grevelund er derfor én af de butiksbestyrer i Vestsjællandscentret, der har valgt at holde åben, da han har en bagindgang, som kunder kan benytte sig af. Salget på webshoppen er nemlig kun »et lille plaster på såret«, forklarer han.

Rammer særligt hårdt - Fordi jeg har min webshop, får jeg måske kun smadret den ene knæskal. Men det gør jo stadig ondt, og jeg kommer nok til at skulle humpe i et stykke tid, siger Brian Grevelund og peger på, at butikken trods den åbne bagindgang »næsten ingen kunder har«:

- Brian Grevelund, butikschef, Gryde Guru, Slagelse

- Brian Grevelund, butikschef, Gryde Guru, Slagelse "Fordi jeg har min webshop, får jeg måske kun smadret den ene knæskal. Men det gør jo stadig ondt."- Brian Grevelund, butikschef, Gryde Guru, Slagelse - Nu her er klokken halv et, og vi har haft 15-20 ekspeditioner. Normalt havde vi haft 150, forklarer han.

Ifølge Brian Grevelund er ugen op til jul normalt den travleste tid på året. Derfor vil denne nedlukning ramme hårdere end i foråret:

- Man tror næsten, det er løgn, hvor præcist regeringen stikker kniven ind i hjertet. De kunne faktisk ikke have ramt bedre, vurderer ejeren af Gryde Guru.

I Imerco understreger butikschef Mogens Buhr, at butikken ikke lukker flere kunder ind, end det er tilladt, ligesom butikken er ekstra opmærksom på, at kunder holder god afstand.

Brian Grevelund frygter at miste op til 1,2 millioner kroner, fordi han ikke kan holde åbent som normalt den sidste uge op til jul. Foto: Fleur Sativa