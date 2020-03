Se billedserie Leder Sten Bjerregaard har været i ekstra dialog med enkelte forældre, der i første omgang ønskede pasning, for at overbevise dem om, at de skulle afsøge alle andre muligheder først for at undgå smittespredning. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Kun to mødte frem til nødpasning i børnehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun to mødte frem til nødpasning i børnehave

Slagelse - 18. marts 2020 kl. 09:18 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lukket, står der med store typer på gitterlågen af jern med henvisning til regeringens udmelding fra 11. marts, der jo handler om lukning af skoler og daginstitutioner for at mindske spredning af corona-virus.

En enkelt pædagog og et enkelt barn skimtes dog i det fjerne på legepladsen på Trestensgården, der er en del af Børnehuset Hesselgården i Skælskør. Her er der arrangeret nødpasning for alle børn i Skælskør-området, men det er mildt sagt ikke noget tilløbsstykke.

- Der kom kun to børn mandag, og der er også kun to i dag. Der er dog syv børn, der er skrevet op til at skulle kunne komme her, siger leder af Hesselgården Sten Bjerregaard, mens han byder på en kop kaffe i de lyse og hyggelige men meget tomme lokaler.

Her på Trestensgården er der normalt kun knap 40 børn. I hele Hesselgården, der består af i alt tre huse, er der normalt omkring 120 børn, men altså kun to tirsdag.

Sten Bjerregaard roser forældrene for virkelig at have taget budskabet om at holde børnene hjemme alvorligt.

- De har vist stor fleksibilitet. Mit indtryk er, at man mange steder har lavet ordninger, hvor forældrene er på arbejde på skift, siger Sten Bjerregaard.

Slagelse Kommune har fra første færd gjort det klart i breve til forældrene, at nødpasningen udelukkende er for børn, hvis forældre arbejder i »beredskabet«, såsom på sygehuset, hjemmeplejen, beredskabet, politi eller lignende samfundsvigtig funktion.

Det er dog siden fra undervisningsministerens side meldt ud, at det også gælder forældre, der har arbejde i det private erhvervsliv, og som ikke har andre pasningsmuligheder.

- Men man skal altså afsøge alle pasningsmuligheder, før man kan få nødpasning, siger Sten Bjerregaard.

På spørgsmålet om han har sagt nej til forældre, der ønskede nødpasning, siger han, at det har han gjort i enkelte tilfælde, hvor det har været nødvendigt med en yderligere dialog med forældrene.

Udenfor er der masser af plads at boltre sig på. To pædagoger med hver sit barn i hånden går rundt på et areal med træer og græs.

- Vi hygger os med børnene. Det er sådan set meget dejligt. Noget anderledes end til hverdag med mange børn, siger pædagog Irene Dinesen.

Både hun og kollegaen Majbritt Sørensen kan fortælle, at der i en sådan situation virkelig er mulighed for at give børnene nærvær.

- Vi får dog også mulighed for at komme til bunds med nogle ting, som vi ikke når til hverdag. Vi har en del skriftligt arbejde, og så bliver der da også tid til at få ryddet op i skabe og skuffer og få tørret nogle hylder af inde på stuerne, fortæller Irene Dinesen.

- Så det er bestemt ikke en ferie, lyder det fra Majbritt Sørensen, der tilføjer, at det også nogle gange kan være lige så svært at holde styr på et par enkelte børn som en større flok.

At der er brug for hendes indsats bekræftes da også kort efter, da det lille barn, hun går tur med, sætter i et hyl og må op på armen for at få en trøster.

Sten Bjerregaard fortæller, at fem-seks pædagoger skiftes til bemande nødpasningen i de 14 dage. Der skal fire til at dække hele dagen ind.

Han forsikrer dog, at de øvrige ansatte også stadig er på arbejde, også selv om de fysisk er sendt hjem.

- De får tid til at lave noget af det skriftlige arbejde, som også er en del af jobbet, ligesom de kan forberede kommende aktiviteter og

læse forskelligt materiale, siger Sten Bjerregaard.

På legepladsen udenfor er klokken omkring 11, og det er tid til afhentning af et af de to børn. Så der var udsigt til en eftermiddag, hvor pædagogerne var i flertal i forhold til børnene.