Kun ni indbrud hen over julen

- Ingen tvivl om, at coronaen spiller en væsentlig rolle her, da folk jo generelt har været meget mere hjemme end tidligere, siger Allan Holm.

- Folk er generelt blevet bedre til at sikre deres huse, og så er etableringen af Nabohjælp, hvor naboer hjælper hinanden og holder øje, et rigtig godt våben, siger politimanden.

- Vi oplever en stigning i kriminalitet på internettet, men om det lige er indbrudstyvene, som gør det, har jeg ikke belæg for at sige, siger Allan Holm.

Sjællandske har de senere år også omtalt flere og flere tilfælde af tricktyverier, som ofte er rettet mod ældre mennesker, hvor svindlere udgiver sig for at være alt fra hjemmehjælpere til medarbejdere i banker og lignende. Her har politiet mange gange gentaget, at man aldrig skal opgive sine personlige og kort-oplysninger til fremmede, som enten står ved døren eller ringer uopfordret.