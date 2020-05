Forældre, der har ønsket pasning, men er blevet afvist, får flere penge tilbage. Resten må væbne sig med tålmodighed i forhold til en kompensation. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Kun få forældre får penge tilbage - indtil videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun få forældre får penge tilbage - indtil videre

Politikere afventer regeringens endelige udmelding. Indtil da lyder den forsigtige beslutning, at man vil kompensere de forældre, der har ønsket pasning til deres barn, men fået et nej, 100 procent i perioden 15. april til 10. maj. Både orlov og yderligere kompensation kan komme på tale senere.

Slagelse - 07. maj 2020 kl. 11:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Kommune betaler halvdelen tilbage til alle forældre, der ikke kunne få passet deres børn i perioden for nedlukning fra midten af marts og en måned frem. Det er allerede politisk besluttet, og de omtrent fem millioner kroner hives op af kommunekassen.

Læs også: Derfor har Knuths pibe fået en anden lyd

Gruppen af forældre, der skal kompenseres for perioden, som fulgte efter - 15. april til 10. maj - er dog snævret gevaldigt ind. Det er nemlig kun dem, der har ønsket pasning til deres barn, men fået et nej, der får penge retur for den periode.

Det slog børne- og ungeudvalget forleden fast.

- De, som har haft ønske om at få passet børn, men hvor det ikke har været muligt af forskellige årsager, får penge tilbage. På den anden side skal vi også holde hånden under vores institutioner og deres økonomi, så vi kompenserer ikke de forældre, der frivilligt har holdt deres børn hjemme, lyder det fra udvalgsformand Helle Blak (SF), der glæder sig over bred enighed i udvalget.

Hun tilføjer, at den nære fremtid synes uvis, indtil Folketingets forhandlinger om en yderligere åbning når en ende.

- Indtil da kan vi ikke forholde os til andet, end vi gør nu.

Handler om få børn Det drejer sig konkret om 70 børn og dermed et tilsvarende antal forældrepar, der kompenseres for genåbningsperioden, som Folketingets partier har besluttet at kompensere kommunerne for.

Således indgik man på Christiansborg den 22. april aftale om, at kommunerne under et kompenseres for de udgifter, der har været i forbindelse med genåbningen - herunder også udgifter i form af manglende forældrebetaling i de tilfælde, hvor forældre ikke kan få tilbudt pasning til deres børn i genåbningsperioden fra den 15. april til og med 10. maj.

Det er naturligvis et langt større antal børn, der tales om, når snakken falder på det samlede antal tilmeldte i kommunens daginstitutioner. Således var 1.543 børn pr. den 20. april tilmeldt pasning i et dagtilbud. 1. april var tallet 3.643 børn, hvilket signalerer, at mange forældre - frivilligt eller ej - har holdt deres børn hjemme.

Kan udvides Det er også det, flere institutioner har opfordret til grundet mangel på såvel plads som medarbejdere. En appel, som flere institutioner den dag i dag fortsat kommer med for de næste par uger.

Derfor holder man også en dør på klem i forhold til yderligere kompensation af forældre, der i dag »hjælper til«, som kommunaldirektør Frank E. Andersen forklarer.

- Der kan komme flere muligheder i spil. Nu har man politisk koncentreret sig om genåbningsperioden, men det er klart, at fortsætter det, så skal der ses på en kompensation til forældre, der holder børn hjemme - uanset om det skyldes et nej til pasning, som de måtte have ønsket, eller et frivilligt tiltag. De forældre, der kan holde børnene hjemme, hjælper jo kommunen i en tid som denne, siger han.

Det være sig muligheden for midlertidig orlov eller noget andet, som dog først vil blive drøftet, når man kender omfanget af genåbningens fase 2. Tiltag, som flere andre kommuner allerede kører med.

Center for Børn og Unge har desuden konsulteret KL's juridiske afdeling, som slår fast, at der ikke er hjemmel til, at kommuner kompenserer forældre, der har deres børn i private tilbud.

relaterede artikler

Slagelse vil betale endnu mere tilbage til børnefamilier 24. april 2020 kl. 06:05

Betaler halvdelen tilbage til børnefamilier 21. april 2020 kl. 05:16

Børnefamilier presses af korte åbningstider: Kommune klar med midlertidig løsning 18. april 2020 kl. 08:00