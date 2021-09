Kogræsserformand Kenneth Nielsen fortæller, at en forening nok stiftes for at skaffe de PFOS-forgiftede erstatning. Foto: Helge Wedel

Kun få PFOS-forgiftede har søgt psykologhjælp

Alle 187 PFOS-forgiftede borgere er tilbudt gratis psykologisk krisehjælp af Region Sjælland, men ganske få har takket ja. Erstatningssag rykker nærmere ved at stifte ny forening for de forgiftede.

Slagelse - 17. september 2021 kl. 07:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Uvisheden om de sundhedsmæssige effekter af at være forgiftet med PFOS efter at have spist kød fra kalve, der har græsset og drukket vand på den kommunale mark med giftgrøften ved Korsør Brandskole, har været beskrevet som det værste af flere af de ramte. 187 har fået målt PFOS i deres blod.

For godt 14 dage siden tilbød Region Sjælland alle 187 borgere gratis psykologisk krisehjælp i form af individuelle krisesamtaler eller som familie, da flere af de forgiftede er børn. Hjælpen står Psykiatrien Vest i Slagelse for. Herfra er der lovet svar senest tre dage efter med behandler, tid og sted for krisehjælpen.

Region Sjælland oplyser til Sjællandske, at fem har taget imod den gratis krisehjælp, men flere er ifølge formand for Korsør Kogræsser og Naturplejeforening Kenneth Nielsen på vej.

Møde om erstatning Kogræsserformanden fortæller til Sjællandske, at foreningen på et bestyrelsesmøde netop har besluttet at indkalde til et fællesmøde for de nuværende kogræssermedlemmer.

- På mødet vil vi drøfte, hvilken muligheder vi har for at anlægge en erstatningssag. Som jeg har forstået PFOS-sagen fra Sverige, så stiftede de forgiftede svenskere en forening til at køre erstatningssagen, og det tænker jeg, at vi også skal gøre, siger Kenneth Nielsen.

Han minder om, at et egentligt ansvar for PFOS-forgiftningen endnu ikke er placeret, så derfor vides det heller ikke, hvem en erstatningssag skal anlægges imod. En mulighed som alternativ til en erstatningssag ved domstolene kan være at indgå en form for forlig om en kompensation.

Retshjælp Kogræsserforeningen råder ikke over nogen penge til brug for advokater og erstatningssager, men Kenneth Nielsen regner med, at retshjælpforsikringen fra de forgiftedes indboforsikring kan komme i spil.

- Hvis den nye forening med det mål at få erstatning til de PFOS-forgiftede for eksempel får 100 medlemmer, så vil de hver have en retshjælp på 150.000 kroner og altså samlet 15 millioner kroner, der i givet fald kun skal bruges, hvis sagen tabes, siger Kenneth Nielsen.