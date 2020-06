- Vi gik ikke ud fra, at man havde en dobbeltseng, når man var single, siger kommunikationschef Martin Wagner om problemet med, at der ikke er plads til en dobbeltseng i soveværelset i de mindste lejligheder, hvis døren samtidig skal kunne lukkes. Arkitekterne kigger dog på, om soveværelset kan gøres større i de næste projekter. Foto: Ugenyt

Kun en tredjedel af boligfælleskab udlejet: Corona og pladsmangel får skylden

Slagelse - 25. juni 2020

Mange ældre vil gerne bo i et fællesskab. Derfor skulle man umiddelbart tro, at de 76 boliger i bebyggelsen Ibihaven, som i øjeblikket er under opførelse på Elmesvinget i Slagelse, ville blive revet væk.

Bag byggeriet står udviklingselskabet Tetris, der har udviklet et koncept med boliger placeret med udgang til en overdækket atriumhave, som kan benyttes året rundt.

Agorahaverne er den fælles betegnelse for konceptet, som bygherren vil bygge 15 stykker af landet over. Alene i Slagelse Kommune satser man på at bygge to til.

Dags dato er der dog kun udlejet 26-28 af boligerne svarende til godt en tredjedel, oplyser kommunikationschef Martin Wagner fra Tetris.

- Men vi tror da stadig på, at alle boligerne vil være lejet ud til oktober, når de er klar til indflytning, siger Wagner.

Påvirket af corona

Det har undret nogle, at det har været nødvendigt at lade et ejendomsmæglerfirma, nemlig den lokale afdeling af Home, stå for udlejningen.

- Vi har valgt en lokal mægler frem for at skulle stå for udlejningen fra København. Ofte er det jo også sådan, at der i forbindelse med en udlejning skal sælges et parcelhus lokalt, siger Martin Wagner.

Han mener, at corona-krisen er stærkt medvirkende til, at det er gået noget trægt med at få skrevet udlejningskontrakterne under i en periode.

- Krisen har skabt usikkerhed hos folk, der ikke rigtig har vidst, om de kunne sælge deres huse. Denne usikkerhed er dog tilsyneladende ovre, for i øjeblikket falder flere udlejninger på plads om ugen, siger Martin Wagner.

Som tidligere omtalt har åbent hus arrangementerne på stedet været velbesøgte, og Martin Wagner tror på, at flere vil beslutte sig for at flytte ind, efterhånden som de kan se byggeriet tage mere form.

Derfor små lejligheder

Martin Wagner fortæller, at flere har undret sig over, at lejlighederne er relativt kompakte. Nemlig 55 kvadratmeter for de mindste singleboliger og 77 kvadratmeter for lejlighederne til to.

- Det skyldes flere ting. For det første, at der ikke er så meget at gøre rent. For det andet fordi det er mest fordelagtigt i forhold til at få boligstøtte, og endelig for det tredje fordi det er en del af konceptet, at man skal tilbringe en stor del af tiden udenfor boligen og tage del i fællesskabet, siger Martin Wagner.

Han er bekendt med, at det er blevet påpeget, at der ikke er plads til en dobbeltseng i soveværelset i de mindste lejligheder, hvis døren samtidig skal kunne lukkes.

- Det skyldes, at vi gik ud fra, at man ikke havde en dobbeltseng, når man var single. En halvanden mands seng er der plads til. Vore arkitekter overvejer dog at gøre disse soveværelser større i de kommende byggerier, siger Martin Wagner, der kan melde om størst interesse for de boliger, som ligger i stueplan med en lille have til..

Korsør eller Sorø

På spørgsmålet om den lidt træge udlejningssituation påvirker planerne for Tetris, siger Martin Wagner, at man stadig satser på 15 projekter landet over indenfor de næste 10 år.

Et mere i Slagelse ligger dog ikke lige for. Istedet satser man på Korsør eller måske Sorø indenfor et års tid.

I Næstved er man netop gået i gang, og der er også planer om at bygge i Holbæk.