Kun en enkelt dag med »Agtive Days« med coronabegrænset deltagerantal blev gennemført den 22. august i 2020, så Korsør Turistråd får overført 70.000 kroner til år, hvor der så er 145. 000 kroner at gøre godt med, når corona er ovre. Dronefoto: Morten Mikkelsen.

Kun 5000 kroner blev brugt

Flere aktiviteter ønskes

Derfor er kun 5000 kroner brugt. Politikerne i erhvervs- og teknikudvalget har besluttet, at de tilbageværende 70.000 kroner overføres til 2021, hvor der så samlet vil være 145.000 kr. at gøre godt med, når der igen kan »festes« efter corona - givetvis særdeles tiltrængt. Med beslutningen fulgte også en opfordring fra udvalgspolitikerne til Korsør Turistråd om at øge aktiviteterne.